Svédország a legutóbbi hely, ahol fellángoltak a bitcoinbányászat áramigényével kapcsolatos viták – írja a Bloomberg, miután az ország Európa egyik vezetőjévé vált a területen, köszönhetően az olcsó energiának és az adatközpontok számára nyújtott adókedvezményeknek.

Hogy őszinte legyek, a bitcoinnál hasznosabb dolgokra kell az energia

– szögezte le az ország energiaügyi minisztere, Khashayar Farmanbar egy interjúban, hozzátéve, hogy az egész svéd ipar az elektrifikáció útján jár. A svéd kormányt a bitcoinbányászat térnyerése annyira aggasztja, hogy felkérte a Svéd Energiaügynökséget a múlt hónapban, hogy találjon módot arra, hogy a tevékenység áramigénye számszerűsíthető legyen.

Fotó: Shutterstock / GettyImages

A legnépszerűbb kripto termeléséhez főként

a kifejezetten az erre tervezett számítógépekre és olcsó földre, valamint áramra van szükség,

de segít az is, hogy Svédország éghajlata a hűtési költségeket is mérsékeli. Az ország mindemellett a már említett, adatközpontokra vonatkozó adókedvezménye is segíti a bányászat terjedését, noha a cél sosem az volt. Az intézkedés olyan multinacionális cégek Svédországba csalogatását kívánta elérni, mint a Microsoft vagy a Meta, mondta el Erik Thornstrom, a Swedenergy vezető tanácsadója egy interjúban.

Svédország a folyóinak köszönhetően jelentős mennyiségű áramot termel vízerőművek segítségével, és az országban több atomerőmű is működik, így olcsó és tiszta energia bőségesen áll rendelkezésre. Azonban az energiaválság, az ipar elektromossá tétele, az új akkumulátor és a zöldacélüzemek építésének hatására a bőség napjai meg vannak számlálva. Egyes számítások szerint

az áramigény a duplájára nőhet a következő évtizedekben.

Ráadásul a svéd hatóságok sincsenek elájulva a kriptóktól, a pénzügyi szabályozó európai uniós szinten javasolta bányászatuk betiltását, melyet egyre több képviselő is támogat számos tagállamból. New York állam szigorított a kriptobányák szabályozásán. Kína törvényen kívül helyezte a kriptobányászatot.

Ez egy orosz bitcoinbánya

Fotó: Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

A Svéd Bitcoinszövetség elnöke szerint ezeknek a tisztviselőknek többet kéne tanulniuk a kriptovalutákról, mielőtt ilyen erős véleményeket hangoztatnak, valamint a magas energiaigény nem csupán a (kripto)bányászatra, de számos más innovatív technológiára is igaz.

A bitcoinbányászat globálisan nagyjából annyi áramot használhat, mint Spanyolország vagy Hollandia

az Európai Központi Bank szerint. Az iparág svédországi méretét nehéz megbecsülni nyilvános adatok nélkül, de azt tudni, hogy a globális teljesítmény 0,84 százaléka származott Svédországból a Cambridge-i Egyetem alternatív pénzüggyel foglalkozó központjának januárra vonatkozó adatai alapján, szemben a két évvel ezelőtti gyakorlatilag zérónak minősülő értékkel. Ezzel a svédek harmadik helyen állnak Németország és Írország mögött Európában, melyek esetében a központ felhívja a figyelmet, hogy valószínűleg a tényleges bányászat nem ott történik, csupán az adatforgalom fut rajtuk keresztül.

Noha jelenleg az adatközpontok áramigénye csak néhány százaléka a fogyasztásnak, és a bitcoinbányászat annak is csak kis szelete, a gyors növekedés gondokat jelenthet. Ezt a kriptodevizák árfolyamának év eleje történő zuhanása pillanatnyilag megoldhatja, ám a bányászat teljesítményét mérő hashrate csak május és június hónapban tetőzött, a költségek folyamatos növekedése és a haszon folyamatos zsugorodása ellenére.

A lehetséges javaslatok szerint

Svédország a tevékenység visszaszorítása érdekében változtathat az új fogyasztók hálózatra kapcsolásának sorrendjén,

olyan projekteket részesítve előnyben, melyek hasznosabbak a társadalom számára, mint amilyen az SSAB által kezdeményezett, fosszilis tüzelőanyagok nélkül működő acélüzem.

A cég energetikai vezetője, Tomas Hirsch szerint figyelembe kéne venni a projektek társadalomra és klímára gyakorolt hatását is, így például azt, hogy az acélipari változásokkal Svédország karbonkibocsátását 10 százalékkal lehetne csökkenteni.

Farnahar fel is teszi a kérdést:

Bitcoinbányászatra kellene használnunk azt az áramot, amivel szénmentes acélt is gyárthatnánk például? A szabad piacon ez nem teljesen egyértelmű.

A bitcoinbányászat visszaszorítása érdekében a svéd kormány módosíthat az adatközpontok számára nyújtott adókedvezményeken is, szűkítve a kezdeményezettek körét.