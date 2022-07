Finnország és Svédország hétfőn megkezdte, és egy kör alatt le is zárta a NATO-csatlakozási tárgyalásokat. A csatlakozási jegyzőkönyveket várhatóan július 5-én írják alá – írja brüsszeli forrásokra hivatkozva a TASZSZ orosz hírügynökség.

A NATO múlt heti madridi csúcstalálkozójukon mindkét ország hivatalosan megerősítette, hogy hajlandó és képes teljesíteni a NATO-tagsággal járó politikai, jogi és katonai kötelezettségeket és kötelezettségvállalásokat.

Fotó: Beata Zawrzel / NurPhoto / APF

A tárgyalások lezárását követően a katona szövetség tagjai július 5-én, kedden a NATO-központban aláírják Finnország és Svédország csatlakozási jegyzőkönyveit. Ezt követően a dokumentum valamennyi NATO-tagországhoz kiküldésre kerül, hogy azon nemzeti hatáskörben is ratifikáljak, azonban ezeknek az aláírásoknak a begyűjtése már formaság, hiszen

a két északi ország csatlakozására már a megelőző szakaszban minden tagországnak áldását kellett adnia.

Finnország és Svédország május 18-án nyújtotta be hivatalosan is csatlakozási kérelmét a NATO-hoz. Az előzetes tervek szerint már a madridi csúcson sor került volna a csatlakozási tárgyalásokra, azonban Törökország sokig vétózta a folyamatot. Június 28-án, Recep Tayyip Erdogan török elnök, Sauli Niinisto finn elnök, Magdalena Andersson svéd miniszterelnök és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár madridi egyeztetését követően vonta vissza Ankara a vétót, amivel az utolsó akadály is elhárult a két skandináv ország csatlakozása elől.