Június végéig 53 ezer fölé nőtt a zöld rendszámmal ellátott járművek száma Magyarországon, ez több mint háromszoros bővülést jelent 2020 eleje óta - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM).

A környezetkímélő, csendes gépkocsik 53 százalékát tisztán elektromos motor hajtja. A világoszöld alapszínű rendszámok a négy betűs, három számos új változatban is hozzáférhetők.

Fotó: Nagy Balázs / Új Néplap

A magyar kormány célja a teljes klímasemlegesség elérése 2050-ig - írta a TIM.

Kiemelték: a teljes szén-dioxid-kibocsátás ötödéért felelős a közlekedés zöldítése. Az elektromos hajtású járművek vásárlását az elmúlt években összesen mintegy 20 milliárd forinttal támogatta a kormány.

A Zöld Busz Program a nagyvárosi közlekedésben használt buszok minőségi cseréjére ösztönöz. A kezdeményezés a szolgáltatási színvonal emelése mellett tisztább levegővel, csendesebb utcákkal is javítja a helyi életminőséget. A folyamatban lévő beszerzésekkel alternatív hajtású buszokból a Volánbusz üzemeltetheti a legnagyobb flottát Közép-Európában.



Fotó: Marjai János / MTI

Magyarország iparfejlesztési oldalról is kiveszi a részét a járműállomány megújításából, hazánkban a kontinensen csak a némethez mérhető kapacitású akkumulátorgyártó kapacitások épülnek ki. Miközben bebiztosítjuk helyünket a jövő járműiparában, a múlt héten megszületett kedvező uniós döntés lehetővé teszi a karbonsemlegesség elvének teljesítését alternatív üzemanyaggal működő belső égésű motorokkal is. A gyakorlatban bevált, minden részletében ismert szerkezet károsanyag-kibocsátástól mentes hidrogénnel vagy szintetikus üzemanyagokkal hajtva 2035 után is megőrizheti szerepét az autózásban.



2022 júliusától az újonnan forgalomba helyezett gépjárművekre négy betűből és három számból álló karakterkészlettel és magyar címerrel adják ki a hatósági jelzéseket. A környezetkímélő hajtást jelző zöld rendszámok ebben az új formátumban is elérhetők.