Penészes hamburger a menü a McDonald’s új orosz verziójában, a sült krumpli pedig elfogyott

A McDonald’s márciusban jelentette be, hogy az összes éttermét bezárja Oroszországban, ez 850 üzletet és 62 ezer dolgozót érintett. Ezt követően a vállalat el is adta az orosz üzletágát, de nem telt bele sok idő, mire meglett az új tulajdonos. Alekszander Govornak ambiciózus tervei vannak, 150 új éttermet nyitna. Az új McDonald’s, a Vkusno i Tochka első 15 üzlete június 12-én nyílt meg Moszkvában és három nagyobb orosz városban. A színvonal azonban nem a megszokott, a vásárlók arra panaszkodnak, hogy penészes a hamburger, sőt volt, aki rovarlábakat is talált benne.

A burgonyahiány miatt pedig elfogyott a sült krumpli

– írja a Daily Mail.

Fotó: Shutterstock

A készlet pótlása bizonytalan, akár őszig is eltarthat, hogy az oroszok a kedvenc sült krumplijuk nélkül maradnak. A Vkusno i Tochka jelentése:

finom és ennyi.