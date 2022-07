Putyin: az Oroszország elleni szankcióknak katasztrofális következményei lesznek az energiapiacra nézve

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken azt mondta, hogy ha továbbra is szankciókat vezetnek be Oroszország ellen, az energiapiaci árak katasztrofálisan emelkedhetnek, ami az európai háztartásokat magas energiaszámlákkal sújthatja – számolt be a Reuters.

55 perce | Szerző: D. Z.

„Tudjuk, hogy az európaiak megpróbálják helyettesíteni Oroszország energiaforrásait” – mondta Vlagyimir Putyin a magas rangú tisztviselőkkel folytatott televíziós találkozón. Arra számítunk azonban, hogy az ilyen intézkedések az azonnali piacon a gázárak növekedéséhez és a végső fogyasztók energiaforrásainak költségének növekedéséhez vezetnek – tette hozzá a Kreml vezetője. Vlagyimir Putyin szerint mindez ismét azt mutatja, hogy az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók sokkal több kárt okoznak azoknak az országoknak, amelyek ezeket az intézkedéseket meghozzák. Folyamatos használatuk pedig még súlyosabb következményekkel járhat, túlzás nélkül, akár katasztrofális következményekkel járhat a globális energiapiacon – mondta Putyin. Fotó: KIRILL KALLINIKOV Egy, az üzemanyag- és energiaágazat helyzetéről folytatott megbeszélésen Vlagyimir Putyin orosz elnök arról is szót ejtett, hogy Oroszországban az év elejétől május végéig az olajtermelés 3,5 százalékkal nőtt, a gáztermelés ugyanakkor „csak elenyésző mértékben”, 2 százalékkal csökkent éves összevetésben. Az orosz elnök által ismertetett adatok szerint a júniusi olaj- és gázkondenzátum-termelés napi 10,7 millió hordó volt, 500 ezer hordóval felülmúlta a májusi termelést. Putyin elárulta, hogy ezt a stabil termelési szintet nagyrészt az ágazatnak nyújtott támogatással és a végrehajtott fejlesztésekkel, a technológiai függetlenség erősítésével és azáltal sikerült elérni, hogy az exportszállítmányok egy részét gyorsan máshova irányították át. Az államfő szerint az orosz olajjal szembeni szankciók több kárt okoznak azoknak, akik azt bevezették, az embargó következményei katasztrofálisak lehetnek a globális energiapiacra. „Azt látjuk, hogy a Nyugat a kitermelés növelésére akar kényszeríteni más olajexportáló országot, de a globális energiapiac nagyon nyugodt, stabil, nem tűri ezt” – mondta. Hatszor többet kell fizetni a gázért és ötször többet az áramért Európában Az elmúlt egy-másfél évben robbanásszerűen emelkedtek az energiapiaci árak. Az energiaárak emelkedésének mértéke megdöbbentő, rémisztő méreteket öltött, amely nemzetközi szinten is kihat az inflációra, az egyes európai nemzetgazdaságok teljesítményére, azok gazdasági növekedésére is.

