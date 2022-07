Idegenforgalmi szempontból 2019 volt minden idők legsikeresebb esztendeje Horvátországban. A külföldi turisták özönlöttek az Adriára, a nyár közepén már szinte mozdulni sem lehetett. Az az évi adatok szerint több mint 21 millió turista 108,6 millió vendégéjszakát töltött el az országban.

A járvány komoly érvágásként hatott a gazdaságát a turizmusra alapozó országra. A lezárások és a korlátozások miatt 2020-ban csak 7,8 millió vendéget regisztráltak, a szektor is több mint 60 százalékos visszaesést produkált. Vendégek híján szállodák, éttermek kényszerültek bezárni és több ezren maradtak munka nélkül. Aztán a korlátozások enyhítésével az iparág újra beindult:

tavaly már 14 millióan vakációztak a horvát tengerparton, a vendégéjszakák száma pedig meghaladta a 71 milliót.

Mindez annak ellenére alakult így, hogy csak védettségi igazolással lehetett belépni az országba.

Fotó: Shutterstock

Biztató kezdet

Az idei szezon első adatai több mint biztatók. A szállásadók számára kötelező vendég-nyilvántartási rendszer, az E-visitor szerint

június 30-ig csaknem hatmillióan érkeztek az Adriára és 25 millió vendégéjszakát töltöttek el ott.

Ha viszont szűkítjük a kört, és csak az első nyári hónapot vizsgáljuk, még szembeötlőbb a növekedés. Júniusban ugyanis csupán néhány ezerrel érkezett kevesebb vendég Horvátországba, mint a rekordévnek számító 2019-ben, a vendégéjszakák száma pedig már túlszárnyalta az akkori csúcsot.

A turisztikáért felelős miniszter, Nikolina Brnjac egy minapi sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy jelenleg összességében a szezon egy hajszállal, de alulmarad a járvány előtti utolsó évtől, ám a foglalási adatok alapján nem kizárt, hogy az idei év összességében jobb lesz annál. Brnjac elmondta: a kormány elégedett az idegenforgalomból származó adóbevételekkel, ami már most 22 százalékkal meghaladja a 2019-es év azonos időszakában az államkasszába befizetett összeget. Igaz, hogy a nagyobb bevételhez az infláció is hozzájárult.

Fotó: Shutterstock

A konfliktusokból is profitál

A természeti adottságain túl Horvátország nagy szerencséje az is, hogy az elmúlt években a politikai és fegyveres konfliktusok több népszerű nyaralóövezettől elriasztották a vendégeket.

A terrorveszély miatt egy ideje a nyugati turisták jelentős része elkerüli az észak-afrikai és a közel-keleti nyaralóövezeteket, az orosz–ukrán háború miatt pedig most azok is szívesebben választják az Adriát, akik azelőtt a Fekete-tengernél nyaraltak

– írja a Jutarnji list.

A lap szerint Horvátország pozíciója a turisztikai világtérképen az utóbbi években sokat javult, népszerűsége Olaszországgal, Görögországgal és Franciaországgal egy szinten van. A legtöbb turista az idén is Németországból érkezik, de sok a szlovén, az osztrák és a brit vendég is a horvát a partokon. Ami a magyar látogatókat illeti, az előző években – a lezárásokkal jellemzett 2020-at leszámítva – átlagosan félmillió honfitársunk nyaralt Dalmáciában és az Isztrián, és az előzetes felmérések szerint az idén is Horvátország lesz a magyar turisták legkedveltebb külföldi úti célja.