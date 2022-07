Az észak-koreai állami média szerint amiatt jelent meg a koronavírus az országban, mert az állampolgárok a dél-koreai határ közelében lehullott idegen tárgyakkal érintkeztek – számolt be róla a BBC.

Az észak-koreai lakosokat arra szólították fel, hogy legyenek nagyon óvatosak a határon átrepülő tárgyakkal.

Bár dél-koreai aktivisták évek óta léggömbök segítségével küldenek át röplapokat és humanitárius segélycsomagokat a határ másik oldalára,

Szöul szerint kizárt dolog, hogy a Covid-járvány emiatt jutott be az országba.

Az állami média arról számolt be, hogy a hivatalos vizsgálatok alapján két olyan embert is sikerült azonosítani, akik a járvány kitörésének korai szakaszában fertőződtek meg, és előtte nem sokkal találtak délről származó tárgyakat a határ mentén. Egy 18 éves katona és egy ötéves gyermek tesztje lett pozitív április elején, miután megtalálták a szóban forgó gyanús tárgyakat.

Fotó: STR

A járvány kitörésének pontos kezdete Észak-Koreában igencsak kérdéses. Hivatalosan 2022 áprilisában azonosították az első fertőzötteket az országban. Előtte több mint két éven keresztül az állami szervek tájékoztatása szerint egyáltalán nem voltak koronavírus-fertőzöttek náluk.

A hivatalos szervek arra utasították a lakosságot, hogy aki furcsa tárgyat észlel, azonnal jelentse a hatóságoknak, hogy a járványügy szakemberei mielőbb eltávolíthassák.

A két Korea közötti határ a világ egyik legjobban őrzött határa, azonban dél-koreai aktivisták évek óta léggömböket engednek át a határon Észak-Korea ellenes üzenetekkel.

Április óta Észak-Koreában 4,7 millió Covid-gyanús megbetegedést észleltek.

Közülük azonban sok olyan beteget, aki a lázon kívül más tünetet nem tapasztalt, nem teszteltek le.

Kim Dzsongun májusban úgy nyilatkozott, hogy járvány a legnagyobb zűrzavar, amely alapítása óta az országukat érte.

Kim Dzsongun maszk nélkül temette el egykori mentorát a járvány közepén Észak-Korea csupán május elején ismerte el hivatalosan, hogy az országban is megjelent a koronavírus omikron-variánsa.

A 25 milliós ázsiai ország lakossága a védőoltási program hiánya és a rossz egészségügyi rendszer miatt veszélyeztetett. Ugyanakkor az állami média júniusban arról számolt be, hogy Phenjan elfogadta Kína vakcinafelajánlását. Arról ugyanakkor nincs információ, hogy hány észak-koreai kapott oltás.

Bár Phenjan a dél-koreaiakhoz köti a járvány kitörését, abban akár az is szerepet játszhatott, hogy pár héttel korábban a szinte teljesen elszigetelt ország feloldotta Kínával közös határának szigorú lezárását, és 2020 eleje óta először újraindították a tehervonatokat a két ország között. Azonban abban a szakértők is egyetértenek, hogy az omikron-variánssal jelenleg is nagy harcokat vívó Kínát diplomáciailag nem lenne szerencsés vádolnia az észak-koreai vezetésnek.

Korábban olyan hírek is napvilágra kerültek, hogy katonai parádén terjedhetett el a betegség.