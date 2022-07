A beoltottak száma 6 411 997, közülük 6 199 038-an a második, 3 884 792-en a harmadik, 305 920-an pedig már a negyedik koronavírus elleni oltást is megkapták - közölte a múlt heti összesített adatokat szerdán a koronavirus.gov.hu.

A kormányzati portálon azt írták: az elmúlt héten 4663 új fertőzöttet igazoltak, egy hete 3042 új fertőzött volt. Így a járvány kezdete óta 1 932 788-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Múlt héten 14-en vesztették életüket Covid-19 miatt, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 46 661-re emelkedett.

Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A gyógyultak száma 1 874 932, az aktív fertőzötteké 11 195. Jelenleg 488 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük tízen vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 428-an vannak.

Köszöbön az új hullám

Szlávik János, infektológus a napokban beszélt az RTL Klub reggeli műsorában arról, hogy tévedés volt azt gondolni, hogy nyáron nem terjed a koronavírus Európában. Szerinte a mostani variáns, bár alapvetően enyhébb tüneteket produkál, sokkal könnyebben terjed emberről emberre.

Az infektológus elmondta, hogy korábban is látni lehetett a brazil és közel-keleti példákon, hogy nyáron, a legnagyobb melegben is képes terjedni a vírus, és ugyanez a helyzet most Európában is.

Az új variáns az infektológus szerint nem csak enyhébb tüneteket okoz, de a fertőzöttek átlagosan 4-6 nap alatt meg is gyógyulnak, és viszonylag kevesen szorulnak kórházi ápolásra.