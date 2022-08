Tragikus ponthoz érkezett az ukrajnai konfliktus, és nincs kilátás a végére

– jelentette ki António Guterres ENSZ-főtitkár a világszervezet Biztonsági Tanácsának (BT) kedd esti ülésén, amelyet pontosan az orosz támadás kezdete óta eltelt fél év után hívtak össze.

Fotó: AFP

„A mai nap szomorú és tragikus mérföldkő” – mondta Guterres. Civilek ezrei, köztük gyerekek százai haltak vagy sebesültek meg a harcokban.

A világ az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértéseit tapasztalhatta meg.

Guterres felhívta rá a figyelmet, hogy a humanitárius fronton elért eredmények dacára nincs jele a harcok végének Ukrajnában, é hozzátette azt is, hogy szerinte újabb térségekben mérgesedhet el a helyzet.

A világszervezet főtitkára újfent sürgette a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szakembereinek a zaporizzsjai atomerőműbe tervezett missziója megvalósítását, ami

a harcoló felek hivatalos hozzájárulása ellenére még mindig nem kapott zöld jelzést.

„A vészfények villognak” – figyelmeztetett a főtitkár egy nukleáris katasztrófa veszélyére, miután az erőmű területét lövések érik, és ezekkel a konfliktus szereplői egymást vádolják.

Ugyanakkor biztatónak nevezte a Moszkva és Kijev között létrejött megállapodást a fekete-tengeri ukrán gabonaexport újraindításáról.

A tanácskozáson videóüzenet útján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is felszólalt. Beszédében az ukrajnai orosz invázió elhárításának globális jelentőségét hangoztatta.

„Országunk ma ünnepli függetlenségének napját, és most mindenki láthatja, hogy a világ rá van utalva függetlenségünkre” – jelentette ki Zelenszkij. Úgy fogalmazott, hogy ha Oroszországot most nem állítják meg, akkor „az orosz gyilkosok eljutnak más országokba is, Európában, Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában”.

Oroszországot felelősségre kell vonni az Ukrajna ellen elkövetett agresszió miatt.

Az ukrán elnök a zaporizzsjai atomerőmű ügyéről szólva felvetette, hogy Oroszország adja át a létesítmény ellenőrzését a NAÜ-nek. Kijelentette, hogy a NAÜ szakértői küldöttségének minél hamarabb és tartósan át kell vennie az atomerőmű irányítását. Hozzátette, hogy Oroszországnak feltétel nélkül le kell állnia nukleáris zsarolásával, és teljesen ki kell vonnia csapatait a régióból.

Vaszilij Nyebenzja, Oroszország ENSZ-nagykövete megpróbálta elejét venni, hogy bejátsszák Zelenszkij videóüzenetét. A nagykövet arra hivatkozott, hogy

az ukrán elnöknek a szabályok szerint személyesen kellene megjelennie a BT-ben.