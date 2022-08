Orbán Viktor miniszterelnököt augusztus 4-re a texasi Dallasba hívták, hogy nyitóbeszédet tartson a világ legnagyobb és legbefolyásosabb konzervatív rendezvényén, az amerikai CPAC-en (Conservative Political Action Conference).

Kovács Zoltán az atv.hu kérdésére – lesz-e Dallasban Orbán–Trump-találkozó, hiszen a volt amerikai elnök is főszónok lesz a CPAC-en – azzal válaszolt:

Ennek a valószínűsége elég nagy.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Egy tízes skálán eléri a tízet

– értékelte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár annak a lehetőségét, hogy a volt amerikai elnök és a magyar kormányfő találkozik egymással.

Tavaly szeptemberben Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója jelentette be, hogy Magyarországon is megszervezik az eseményt. Korábban Ázsia, Dél-Amerika és Ausztrália is helyet adott már a Conservative Political Action Conference-nek, azonban Magyarország első európai országként szervezte meg a rendezvényt. Orbán Viktor beszédet is mondott idén májusban az CPAC Hungaryn, ahol a többi között ismertette a jobboldal sikerének világszerte alkalmazható 12 pontos receptjét.

Még a tavasszal a The Guardian írt arról, hogy információik szerint meghívták Donald Trumpot is a májusi budapesti konferenciára. A volt amerikai elnök végül nem jelent meg a rendezvényen – egy videóüzenetben üdvözölte a résztvevőket és a miniszterelnököt –, igaz, az eseményt szervező Alapjogokért Központ főigazgatója nem is említette Trump nevét előtte, amikor bemutatta a megívott vendégek listáját.

A magyarországi CPAC-nek küldött üzenetében Trump jelezte, hogy

hamarosan ismét személyesen is együtt lehetünk. Dolgozzanak és harcoljanak kitartóan! Hamarosan találkozunk!