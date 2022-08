Kedden vezette be a Snapchat az első szülői felügyeleti szoftverét – írja a TechCrunch. A vállalat tavaly októberben jelentette be, hogy a tizenévesek alkalmazáshasználatára jobb rálátást biztosító eszközöket fejleszt a szülők számára. A fiatalabb korosztály más kedvelt alkalmazásaihoz – például az Instagramhoz, a TikTokhoz vagy a YouTube-hoz – már korábban érkeztek hasonló frissítések.

Kedden vezette be első szűrőszoftverét a Snapchat. Fotó: Patrick T. Fallon / AFP

Az új funkció használatához a szülőknek vagy a gondviselőknek telepíteniük kell a Snapchat alkalmazást saját készülékükre is, hogy összekapcsolhassák fiókjukat a gyermekükével. Ha ez megtörtént, a szülők láthatják, hogy a tinédzserek kikkel csevegtek az elmúlt hét napban – anélkül, hogy az üzenetek tartalmát megtekinthetnék. Megtekinthetik viszont a kiskorú felhasználó barátainak listáját, és arra is lehetőségük van, hogy jelentsék felülvizsgálatra a vállalat illetékes csapatának, ha visszaélést tapasztalnak.

Lesújtó felmérés: az amerikai tinédzserek fele szinte állandóan az interneten lóg A Facebook elvesztette első helyét, a fiatalokat már nem érdekli.

Ezek a funkciók csak a szülőknek, illetve a 13 és 18 év közötti gyermekeknek elérhetők. Bevezetésükre azért volt szükség, mert egyre nagyobb a nyomás a nagy technológiai vállalatokon, hogy – az európai uniós jogszabályoknak és a várható amerikai szabályozásoknak megfelelően – jobban védjék kiskorú felhasználóikat.

Hogyan működik a szülői felügyeleti szoftver?

A rövid válasz az, hogy a szülői felügyeleti szoftver lehetővé teszi, hogy a szülő távolról felügyelje gyermeke eszközét (telefonját, táblagépét vagy számítógépét). A megfelelő alkalmazások segítségével a szülők nyomon követhetik az internetes kereséseket és a böngészési előzményeket, letilthatnak alkalmazásokat (vagy letilthatják a zavaró alkalmazásokat a házi feladatok elvégzésnek idejére), illetve korlátozhatják a képernyőidőt. Bár sok szülői felügyeleti szoftvernek van havi vagy éves díja, van néhány ingyenesen használható verzió is.

Melyik a legjobb szülői felügyeleti szoftver?

A képernyőidő korlátozására, a böngészési előzmények megmutatására és webhelyek blokkolására minden szülői felügyeleti szoftver alkalmas (még az ingyenes alkalmazások is), de egyes funkciók jobban megfelelhetnek a különböző családi igényeknek, mint mások.

A sok eszközzel rendelkező háztartásoknak érdemes tájékozódniuk az eszközkorlátozásokkal kapcsolatban: bizonyos szoftverek korlátlan számú fiókot tesznek lehetővé, míg mások a „több eszköz, több pénz” elven működnek. Ha például egy családban három vagy négy gyerek is van, és mindegyikük rendelkezik telefonnal vagy laptoppal, akkor a korlátlan hozzáférésű megoldás lesz a legkedvezőbb. Azt is szem előtt kell tartani, hogy bizonyos szoftverek egy eszközön csak egy fiókot engedélyeznek, így azokban a családokban, ahol közös eszközt használnak, a szülőket is korlátozhatják a választott beállítások.

Fontos tényező az is, hogy egyes szoftverek nagyobb önállóságot biztosítanak a gyerekeknek, mint mások.

Néhány alkalmazás például először figyelmeztetést küld a kijelölt képernyőidő lejáratának közeledtéről ahelyett, hogy azonnal lezárná az eszközt. Egyes appokban arra is lehetőség van, hogy több időt vagy hozzáférést kérjenek a gyerekek azokhoz a webhelyhez, amelyeket szerintük jogtalanul blokkoltak.

A szűrőszoftverek hatékony eszközei lehetnek a gyermekek védelmének az online térben. Fotó: Shutterstock

A Mashable mindezen tényezőket mérlegelve közölt egy összeállítást a 2022-ben elérhető legjobb szülői felügyeleti szoftverek előnyeiről és hátrányairól.

Túl sok a képernyő előtt töltött idő

A képernyőidő kétségtelenül az elmúlt húsz év egyik legvitatottabb szülői témája, amelyre a koronavírus-járvány megjelenése még jobban ráirányította a figyelmet, hiszen a fiatalok több időt töltöttek online, mint valaha – részben a virtuális oktatásra való átállás miatt. Egyes szakértők szerint az okoseszközök drogként hatnak a kicsikre, egy frissen közölt kutatásból pedig az derül ki, hogy az Egyesült Államokban élő tinédzserek csaknem fele saját bevallása szerint „állandóan” internetezik, azaz még éjjel is képtelen lekapcsolódni a világhálóról, elsősorban a közösségi oldalakról.

2015 óta ez a szám megduplázódott.

A témával foglalkozó pszichológusok véleménye, hogy az okoseszközök teljes tiltása nem célravezető, sokkal hatásosabb, ha a szülők megpróbálják keretek közé szorítani a gyerekek laptop- vagy mobilhasználatát. Ebben nyújthatnak segítséget a szülői felügyeletei alkalmazások.