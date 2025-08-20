Deviza
A McDonald’s árat csökkent, annyira felháborodtak a vásárlók

A McDonald’s jelentős árcsökkentést hajt végre az Egyesült Államokban, miután egyes helyeken már közel 6400 forintnak megfelelő összeget kértek el egy Big Mac menüért. A McDonald’s célja, hogy visszaszerezze a „megfizethető” márkaimázst, és kedvezőbb ajánlatokkal csábítsa vissza a vásárlókat, akik közül egyre többen fordulnak el a dráguló gyorséttermektől az infláció miatt.
Németh Anita
2025.08.20, 16:21

A McDonald’s csökkenti az árait, miután a Big Mac menü ára egyes helyeken 6 ezer forintnak megfelelő 18 dollárig emelkedett az Egyesült Államokban, amit többen felháborítóan drágának találták. A döntés hetekig tartó egyeztetés után született meg a cég és az étteremüzemeltetők között. A McDonald’s annyira kiemelten kezeli az árcsökkentést, hogy még pénzügyi támogatást is felajánlott a franchise-partnereknek, ha azt teljesítik. 

McDonald’s Poznan,,Poland,-,28,April,2024:,Mom,And,Young,Daughter
Árat csökkent a McDonald’s miután felháborodtak a vásárlók / Fotó: In Green

A franchise-partnerekkel ugyanis nem mindig volt könnyű egyezségre jutni az árképzésben. Míg a McDonald’s inkább a kevésbé látványos tételeknél engedte volna a drágítást, az üzemeltetők sokszor a különféle akciók, például az 1 dolláros italok kivezetését szorgalmazták. 

A megállapodás értelmében nyolc népszerű menü ára legalább 15 százalékkal fog kevesebbe kerülni, mintha az egyes tételeket külön vásárolnák meg a fogyasztók. 

Emellett az év végéig több akciót is indítanak: például 5 dolláros (1 700 forint) reggeliket és 8 dolláros (2 700 forint) Big Mac vagy McNuggets menüket, amelyeket Extra Value Meal néven hirdetnek meg, amit talán Extrán megérős étkezésnek lehet fordítani. Ez utóbbit a McDonald’s eredetileg 1991-ben vezette be, de a járvány óta nem hirdette e néven a menüket.

A cél a gyorsétteremlánc megfizethetőségének visszaállítása. 

Ez az amerikaiak vásárlóerejének csökkenése miatt kiemelten fontos. Joe Erlinger, a McDonald’s amerikai üzletágának vezetője belső üzenetében hangsúlyozta: a vásárlók egyre inkább megfizethető, mindennapi ajánlatokat keresnek – tudta meg a The Wall Street Journal.

Az infláció miatt a forgalom visszaesett sok gyorsétteremben. Idén eddig 1,7 százalékkal csökkent az amerikai éttermek látogatottsága, a gyorséttermeknél pedig 2,7 százalékos volt a visszaesés. 

Bár a McDonald’s forgalma az utóbbi negyedévben nőtt, a vendégszám elmaradt a várakozásoktól.

A vállalat a hónap elején közölte a befektetőkkel, hogy az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók egyre inkább otthon étkeznek, különösen reggelire, míg a magasabb és közepes jövedelmű vásárlók gyakrabban térnek be az éttermekbe. A cég szerint ez a megosztottság az idei évben is folytatódni fog.

„A legfontosabb tényező, ami meghatározza a fogyasztók általános értékítéletét a McDonald’s-ról, az az étlap” – mondta Chris Kempczinski, a McDonald’s vezérigazgatója a hónap eleji befektetői telefonkonferencián.

A vezetők szerint a probléma egyik oka, hogy a McDonald’s menük ára sok esetben eléri vagy meghaladja a 10 dollárt. Egy átlagos nagy Big Mac menü jelenleg 10,53 dollárba, azaz 3 600 forintba kerül az Egyesült Államokban, de a kutatások szerint az ár 5,69 és 18,99 dollár, azaz 1 900 és 6 400 forint között mozog, a kisebb és a közepes városokban olcsóbbak. A Big Mac menük átlagos ára 2019 és 2024 között 27 százalékkal nőtt a franchise-partnerek költségeinek emelkedése miatt.

