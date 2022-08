Fegyverekkel félemlítik meg a zaporizzsjai atomerőmű dolgozóit

Az oroszok által március óta elfoglalt zaporizzsjai atomerőmű két dolgozója beszélt a BBC-nek az eddigi tapasztalatairól. Mindennapos emberrablási fenyegetésekről számoltak be, és arról, mennyire

aggódnak egy nukleáris katasztrófa, illetve az egész környéket veszélyeztető radioaktív sugárzás miatt.

Ettől tart egyébként a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség is. Az erőmű közeléből a hetek óta súlyos tüzérségi támadásokat jelentenek, volt olyan éjszaka, amikor 120 darab rakétát lőttek ki.

„A munkanapom állandó stressz” – nyilatkozta SMS-ben a BBC-nek a csak Szvetlanaként azonosított egyik dolgozó, de nem ez a valódi neve. Elmondta, hogy a helyzet annyira veszélyes, hogy a múlt héten nem is tudott bemenni az erőműbe. A város egyik lakója pedig arról számolt be, hogy

a boltban és a gyógyszertárban a négyszeresére nőttek az árak, mióta orosz kézben van, és nincs elég orvos, nem működnek a pénzkiadó automaták.

Az ENSZ főtitkára szerint veszélyben Európa legnagyobb atomerőműve Az elmúlt hetekben több találat is érte a üzemet, de a létfontosságú részei még épek. A felek egymást vádolják a támadásokkal.

„Pszichésen nagyon nehéz a helyzet. Katonák járkálnak mindenhol, és mindenkire állandóan ráfogják a fegyvert” – mondta Szvetlana. Ukrán vádak szerint az oroszok katonai bázisként használják az erőművet, ebben Szvetlana is biztos, nemrégiben napvilágra került felvételeken is látszanak a katonai járművek. Azokat ráadásul közvetlenül az erőmű mellett tartják, hogy az ukránok ne is tudjanak támadni.

Fotó: Andrey Borodulin / AFP

„A személyzetet túszként tartják az oroszok” – írta SMS-ben egy másik dolgozó, aki a Mikola nevet használta.

Kikapcsolták az internetet, csak a vezetékes telefonokat hagyták meg, és csak egyetlen étkezőben van élelem

– tette hozzá.

A tetőkre való minden kijáratot elzárták, onnan figyelik a környéket a katonák. „Most egyre gyakrabban egyszerűen elhurcolják a munkatársakat, amikor távoznak a biztonsági kapunál” – állítja Mikola, azt azonban nem tudta megmondani, mi ennek az oka, valószínűleg a megfélemlítés.

Mindketten elmondták azt is, hogy minden csupa szemét, de az ukrán személyzet még képes megfelelőképpen ellenőrizni az erőmű működését.