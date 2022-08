Magyarországon egyelőre nem kell aggódni a zaporizzsjai atomerőmű miatt, de a helyzet nem megnyugtató

Azonnali fenyegetés nincs a zaporizzsjai atomerőműben a biztonságra nézve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) előzetes értékelése szerint, amely a létesítményt pénteken ért tüzérségi támadásról rendelkezésre álló korlátozott mennyiségű adatok alapján született.

Fotó: Ed Jones / AFP

Az értékelést az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) tette közzé, hangsúlyozva, hogy a magyar határtól minden működő ukrajnai nukleáris létesítmény több mint 300 kilométerre van. Közülük a legnagyobb a zaporizzsjai, amely bő 900 kilométerre fekszik a magyar határtól. A nagy távolság miatt egy esetleg bekövetkező veszélyhelyzet esetén sem várható olyan esemény, amely lakosságvédelmi intézkedéseket indokolna Magyarország területén.

Két távvezeték még működőképes

A hivatkozott, korlátozott mennyiségű adat az ukrán hivatalos tájékoztatáson alapul. Ebben az áll, hogy a támadásban megsérült az atomerőmű külső villamosenergia-ellátása, de két távvezeték még működőképes. Az atomerőmű három működő blokkjának egyikén a támadás a biztonsági rendszer működését váltotta ki, ezért lekapcsolták az országos hálózatról. A reaktorok nem sérültek, nem történt radioaktív kibocsátás sem, és nincs hír sérültekről. Viszont megsérült az erőmű üzemét támogató nitrogén-oxigén üzem és egy kiszolgálóépület. Bár a tűzoltók a keletkezett lángokat hamar megfékezték, az üzem további javításra szorul. Tüzérségi lövedékek csapódtak be a kiégett fűtőelemeket tároló létesítmény közelében is. Az ukrán tájékoztatás szerint szombat reggel a zaporizzsjai atomerőmű hat blokkjából kettő üzemelt, és a sugárzási szint normál volt.

Rafael Grossi elítél minden, az erőmű elleni cselekményt

Az eset kapcsán Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója közleményt adott ki arról, hogy az atomerőműben a nukleáris biztonság és a védettség stabil és nincs azonnali fenyegetés, de a pénteki események az atomerőmű biztonságát garantáló és általánosan elfogadott hét alappillérből a pénteki incidens az elsőt, a másodikat, a harmadikat, a negyediket és a hatodikat megsértette.

A biztonság hét alappillére a következő:

Meg kell őrizni a létesítmények fizikai épségét, legyen szó reaktorokról, fűtőelem-tároló medencékről vagy radioaktívhulladék-tárolókról.

Valamennyi biztonsági és védelmi rendszernek és berendezésnek mindenkor teljes mértékben működőképesnek kell lennie.

Az üzemeltető személyzetnek képesnek kell lennie teljesíteni biztonsági és védelmi kötelezettségeit, és jogtalan nyomásgyakorlás nélkül meghozni döntéseit.

Minden nukleáris telephelyen biztonságos külső hálózati áramellátást kell biztosítani.

Megszakítás nélküli kétirányú logisztikai ellátási láncokat és szállítást kell biztosítani a telephelyek esetében.

Hatékony helyszíni és telephelyen kívüli sugárzásfigyelő rendszerekkel, valamint veszélyhelyzeti készültségi és reagálási intézkedésekkel kell rendelkezni.

Megbízható kommunikációt kell biztosítani a hatósággal és másokkal.

A főigazgató kijelentette továbbá, hogy bármilyen katonai művelet, amely veszélyezteti a zaporizzsjai atomerőmű biztonságát vagy védettségét, teljes mértékben elfogadhatatlan és bármely áron el kell kerülni. Bármilyen katonai fegyverzet, amely a telephelyről vagy a telephelyre irányul, potenciálisan katasztrofális következményeket okozhat. A főigazgató felszólította a konfliktusban részt vevő feleket, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozzák műveleteiket a telephely környezetében, és elítélt minden, az atomerőmű vagy annak személyzete ellen irányuló erőszakos cselekményt. Az ukrán személyzetnek, amely jelenleg orosz fennhatóság alatt dolgozik, biztosítani kell, hogy a saját vagy a létesítmény biztonságát veszélyeztető külső nyomás vagy fenyegetés nélkül végezhesse a feladatait.

Be kellene engedni a NAÜ küldöttségét

Az OAH felidézi, hogy a NAÜ az elmúlt hónapokban többször, de eddig sikertelenül kezdeményezte, hogy missziót küldjön a zaporizzsjai atomerőműbe, hogy biztonsági és fizikai védelmi rendszereket juttathassanak a helyszínre. Így ugyanis egyértelmű és független információt szerezhetnének a helyzetről, illetve a NAÜ biztosítéki ellenőrei alapvető ellenőrzéseket végezhetnének a telephelyen. A misszió létrejöttéhez szükség van az ukrán és az orosz fél közreműködésére is. A NAÜ folyamatosan kap biztosítéki adatokat a négy üzemelő ukrán atomerőműből, de a csernobili atomerőműből továbbra is csak részlegesen érkeznek információk. Ukrajna arról is tájékoztatott, hogy az ország tizenöt blokkjából tíz üzemel.