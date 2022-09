A koronavírus-járvány hatására megszaporodtak a különböző alapjövedelemmel kapcsolatos kezdeményezések az Egyesült Államokban, és lassan a kísérletek eredményei is elkezdtek csordogálni. A szerdán közzétett adatok alapján több mint 20 városban havi 1000 dollárig terjedő összeget kaptak a kedvezményezettek, akik főként egyedülálló, gyerekes színesbőrű nők voltak a szegénységi küszöb közelében.

Fotó: Brandon Bell/Getty Images

A több mint 5500 résztvevő a kapott pénz legnagyobb részét, mintegy 40 százalékot különböző kiskereskedelmi üzletekben költötte el, amit az étel kategóriája követett, több mint 28 százalékos részesedéssel,

hogy aztán a közlekedési kiadások közel 10 százalékos aránya következzen, miközben szórakozásra kevesebb, mint 5 százalék jutott.

A kezdeményezéshez több mint 30 város csatlakozott, így a továbi szereplők eredményei is várhatóak majd. A projekt mögött a Stanford Basic Income Lab, a Center for Guaranteed Income Research, és a Mayors for a Guaranteed Income csoportok állnak.

Az utóbbi csoport alapítója, a kaliforniai Stockton volt polgármestere, Michael Tubbs elmondta, hogy azt akarták bemutatni, hogy a stocktoni tapasztalat nem a szerencse műve. A településen 2019-ben elindított kísérlet ugyanis arra jutott, hogy

a jövedelmet megkapók főként élelmiszerre és más létfontosságú cikkekre költötték a pénzt és a kontrollcsoportnál nagyobb arányban helyezkedtek el teljes állásban.

A mostani adatok is rámutatnak azonban arra, hogy hogyan változott a garantált jövedelemért küzdő mozgalom, mely a feltétel nélküli, általános alapjövedelem követelésével indult. A programok mára azonban igyekeznek jóval célzottabbak lenni, így például az alabamai Birminghamben új anyák, a floridai Gainesvilleben börtönből szabadultak, a minnesotai St. Paulban művészeket, a dél-karolinai Columbiában apák voltak kedvezményezettek – olvasható a Bloomberg összefoglalójában.

Részben ezen dizájn, részben az országot jellemző jövedelmi viszonyok miatt a programban résztvevők 40 százaléka volt afroamerikai, 33 százalék kevert és 25 százalék latinó, miközben csak hatból egy résztvevő azonosította magát fehérként.

Összességében az alacsony jövedelmű, színesbőrű szülők jártak jól a kísérlet során. Ez már csak azért is érdekes, mert mintegy 40 éve, a Reagan-kormányzat idején őket még segélykirálynőnek billogozta a politika.

Kutatások szerint a készpénzes segítség a csecsemők agyműködését is javítja és segíti, hogy a szülők több időt töltsenek gyerekeikkel. A mostani projektek egy részét direkt randomizált és ellenőrzött kísérleteknek szánták, és céljuk az is, hogy a jóléti kiadásokkal járó stigmákat eltöröljék. Azonban a legtöbb ezek közül ennek megfelelően kísérlet, aminek hosszútávú jövője az országos törvénykezéstől függ.