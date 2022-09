Ismét megrendezik a Kerti Vasutak Találkozóját a Vasúttörténeti Parkban, mégpedig szeptember 24–25-én. Noha a hangsúly a hazai kertivasút-építőkön lesz, a külföldi modellekből sem lesz hiány – derül ki a Vasúttörténeti Park keddi közleményéből.

Fotó: A Magyar Vasúttörténeti Park Kerti Vasútja / Facebook

A tájékoztatás felhívja a figyelmet arra is, hogy a rendezvényen lehetőség lesz a szerkezetek kipróbálására is, az utasok ugyanis egy csaknem egy kilométer hosszú, tóval és alagúttal tarkított pályán vonatozhatnak.

A magyar kertivasút-építők főszerepe mellett az esemény nemzetközi jellegét osztrák, szlovén és horvát kiállítók is erősítik. A közlemény mindemellett kiemeli, hogy a park interaktív programjai – a kézihajtány, a lóvasút, a Csajka sínautó vagy az 1026-os gőzmozdony – is elérhetők lesznek, de meg lehet tekinteni az Orient csarnokban kiállított legkülönlegesebb vasútmodelleket is.