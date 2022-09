Kínában engedélyezték a világ első belélegezhető Covid-vakcináját

Az oltóanyagot gyártó CanSino Biologics vasárnap közleményben tudatta, hogy a kínai gyógyszerfelügyelet jóváhagyta az inhalálható adagok sürgősségi felhasználását, emlékeztető vakcinaként való beadatását. A Convidecia Air néven ismert vakcinát szájon át kell belélegezni, és Kína mellett már más országokban is engedélyezték – tudatta a CNN.



Fotó: VCG / Getty Images

A CanSino új terméke egyike annak a két belélegezhető vakcinának, amely a klinikai fejlesztési fázisba érkezett, miután világszerte számos vállalat kutatja a Covid-vakcinák beadásának innovatív módjait.

Kínában továbbra is ragaszkodnak a szigorú zéró-Covid-stratégiához, még akkor is, ha a világ többi része már kezd megtanulni együtt élni a vírussal. Augusztus vége óta több mint 70 kínai városban vezettek be teljes vagy részleges Covid-zárlatot, ami a CNN adatai szerint több mint 300 millió embert érint.

A vakcina piacra kerülése előtt még néhány szabályozási lépés hátravan, és a termék éles konkurenciára számíthat belföldön, ahol eddig kilenc vakcina kapott jóváhagyási engedélyt – írta a CanSino egy vállalati beadványban.

A CanSino kutatói arról számoltak be, hogy azoknál az embereknél, akik már két injekciós adag CoronaVac vakcinát kaptak, az inhalációs vakcina emlékeztető adagja növelte az ellenanyagszintet a CoronaVac harmadik injekciós adagjához képest.

A kutatók által publikált tanulmány azonban nem térti ki arra, hogy az inhalált dózis megakadályozta-e a megfertőződést vagy a vírus továbbadását.

A CanSino Convidecia vakcinája hasonló a Johnson & Johnson és az oxfordi AstraZeneca vakcináihoz, ugyanis egy adenovírusnak nevezett ártalmatlan vírust használ arra, hogy a tüskés fehérjék előállítására vonatkozó utasításokat a sejtekbe juttassa, és ezáltal a szervezet ellenük antitesteket tudjon létrehozni.