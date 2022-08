Megkapták az amerikai engedélyt az omikron variánsaira fejlesztett oltások

Engedélyezte az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerhivatala (FDA) az első olyan védőoltásokat, melyeket kifejezetten a koronavírus omikron-változata – illetve annak is a BA.4 és BA.5 alváltozata – ellen fejlesztettek ki.

Fotó: JOSEPH PREZIOSO

A szerdán kiadott engedélyek a Pfizer–BioNTech és a Moderna vakcináit érintik, melyekkel

napokon belül indulhat a kormányzat őszi oltási kampánya.

Az engedélyek a 12 évesnél idősebbek, már beoltottaknak szánt oltóanyagokra vonatkoznak és a koronavírus eredeti változata ellen is védelmet nyújtanak. Azok vehetik fel az oltást, akik esetében a legutóbbi emlékeztető céllal beadott injekció óta legalább két hónap eltelt. A Moderna védőoltását azonban csak a 18 évnél idősebbek kaphatják meg, a Pfizer–BioNTech készítményét viszont már 12 év felettiek is felvehetik – írja a Reuters.

Szakértők szerint

főként az idősebbek és az immunrendszerük hiányosságaival küzdők számára lehet sürgős a vakcinák beadatása,

ugyanakkor az amerikai kormány már dolgozik az őszi kampányon, így csütörtökön ülésezik a Betegség-ellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC), hogy véglegesítse ajánlását az oltással kapcsolatban.

A Pfizer azt állítja, hogy számos adagot azonnal tudnak szállítani és szeptember 9-ig akár 15 millió adagot is képesek célba juttatni. Az amerikai kormány 105 millió adagot rendelt a gyógyszeripari óriástól, míg a Modernától 66 millió adagot vár, ám más országok is rendeltek a módosított vakcinákból, igaz, sok ország korábban az omikron BA.1-es változata elleni oltóanyagból tárazott be. Tőlük tért el az FDA, amikor júniusban a BA.4 és aBA.5 elleni védekezésre összpontosító készítmény fejlesztésére kérte a gyógyszercégeket.

Ugyanakkor időközben a Moderna pert indított versenytársai ellen, mondván azok az általuk szabadalmaztatott technológiákat használták a vakcinák fejlesztéséhez.