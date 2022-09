Közösségi finanszírozással indul az Exkluzív Éjjeli Matiné október 27-én, 22 órakor. A zenés beszélgetősműsor-sorozat a tervek szerint legalább hatrészes lesz, helyszíne pedig a Cinema MOM színpada.

Fotó: Pesthy Márton / Veszprém Megyei Napló

Az első pillanattól nyomon követhető a projekt

Az ötletgazdák az érdeklődőket a kezdetektől bevonják a projektbe az erről kiadott közlemény szerint, így amellett, hogy beszállhatnak az egyes projektek finanszírozásába, azok kibontakozását is nyomon követhetik. Az est házigazdája, Jakupcsek Gabriella esténként más-más ismert művészt lát vendégül a színpadon. A beszélgetőpartnerek és a közönség együtt járják végig a meghívott magán- és szakmai életútját.

Az Éjjeli Matiné első vendége Mester Tamás énekes, dalszerző, zenész lesz, aki fiatalon robbant be a zenei életbe. Egy ideig külföldön élt, majd szakmai zsűritag volt, és az is előfordult, hogy elvonult a nyilvánosság elől. Az utóbbi években a meditáció témakörében merült el, és ma már előadásokat, tréningeket is tart. Mindez előrevetíti, hogy társaságában rengeteg érdekes témának lehetünk hallgatói, miközben élete legfontosabb dalait is hallhatjuk.

A néző bársonyfotelből alakíthatja a program menetét

Az exkluzív estek elegáns és meghitt hangulatban zajlanak majd. Egy alkalommal csak 140 nézőt fogadnak, ők viszont kényelmes bársonyfotelben ülhetnek, és maguk is alakíthatják az este menetét, hiszen kérdést tehetnek fel, elmondhatják a véleményüket, akárcsak egy baráti összejövetelen. A meghívott vendég előadja azokat a dalokat is, amelyek közel állnak hozzá, vagy sorsfordítók voltak számára. Kiváló borok és sajtválogatás is emeli az est fényét.

Mazsolázhatunk a támogatandó produkciók között

Rácz László, az Éjjeli Matiné megálmodója és producere az esemény, illetve a projekt menedzselése kapcsán elmondta: „A produkció azért is különleges és egyedülálló, mert hazánkban elsőként vállalkozunk arra, hogy egy előadást közösségi finanszírozással valósítsunk meg.” A közösségi finanszírozás (crowdfunding) a Brancs közösségi marketplace jóvoltából született. Az érdeklődők a brancsközösség.hu oldalon tájékozódhatnak a rendezvény részleteiről, illetve választhatnak az esttel kapcsolatos kiemelt és exkluzív ajánlatok közül, amellyel támogatni kívánják a projekt megvalósulását. Az ötletgazdák bíznak a közösség erejében, és minden érdeklődőt arra buzdítanak, hogy vegyen részt a projekt megvalósításában, hiszen a show csak a nézők aktív hozzájárulásával jöhet létre.

A Magyarországon néhány éve indult közösségi finanszírozás mára nagyon népszerű adománygyűjtési stratégiává vált, célja a művészeti projektek megvalósításán kívül több egyéb területre is kiterjedhet, orvosi projektek és vizsgálatok megvalósítására, tudományos kutatásokra, vállalkozásindításhoz szükséges tőkeszerzésre, így a jövőben várhatóan jó néhány hasonló projektet láthatunk.

Az estek kreatív producere, Rácz László többek között olyan produkciókat álmodott meg és hozott létre, mint a NOX vagy a Dalnokok ligája.