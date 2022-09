A magyar kormánynak nagy szüksége van az uniós forrásokra, hiszen ha idén ezek nem érkeznek meg, akkor újabb devizakötvények kibocsátására kerülhet sor. Egy novemberi gyors kötvénykibocsátást valószínűnek tartok, ez azonban a korábbi évektől eltérően már nem lesz olcsó és különösebben kedvező sem – mondta a növekedés.hu-nak adott interjúban Becsey Zsolt, a Károly Gáspár Egyetem docense, korábbi EP képviselő és külügyi államtitkár.

Becsey szerint az Európai bizottság értékelése szerint, ha

mindazt amit eddig a magyar fél felmutatott megvalósítjuk, akkor az utat nyithat a megegyezés lehetőségére is.

Azt is mondta, hogy a bizottság most egy hivatalos javaslatot tett, ezt most eljuttatják az Európai Tanácsnak, hogy ennek alapján november 19-ig, azaz két hónapig függesszék fel a magyar félnél a 7 és fél milliárd eurónyi operatív támogatás kifizetésének a megindítását.

Itt a szürkeséggel és a korrupcióval jellegzetesen leginkább érintett három új operatív programra tettek javaslatot

– fogalmazott a volt államtitkár. Becsey szerint nagy rá az esély, hogy a tanács is azon az állásponton lesz, hogy

adják meg az esélyt, hogy Magyarország bemutathasson a bizottságnak egy olyan programot, amiben nem csak törvényalkotási lépések történnek, de megindul a konkrét hatóságok felállítása és a kinevezések is. Én látok rá lehetőséget, hogy ez megvalósuljon.

Véleménye szerint a magyar kormány hosszabb alkudozásra számított, bár a 7 éves költségvetésről 2022 vége felé egyébként is „illene megegyezni, hiszen az új többéves keretköltségvetés tulajdonképpen 2021-től szól” . „Emellett az előző, kifutó többéves keretköltségvetésből nem sokkal ezelőttig még érkezett pénz. Tavaly például még a GDP 3,2 százalékának megfelelő nettó többletünk (ennyivel többet kaptunk az uniós költségvetésből, mint amennyit befizettünk) érkezett a kifutó operatív programokból” – tette hozzá.

A magyar kormány szerintem mindenképp meg akar egyezni. 5-7 milliárd euróra feltétlenül szüksége van. A Covid-alapból az előleg fél milliárd euró lett volna, a 7 éves költségvetésből azonban akár 4-5 milliárd eurót is le tudnánk gyorsan hívni, így nyilván ez utóbbi sokkal fontosabb számukra.

Hozzátette, hogy szerinte nem lenne szerencsés a nemzetközi pénzpiacról finanszírozni az országot, mert jelenleg nem kedvező a kamathelyzet. Ennek nem csak Magyarország politikai viszonyai és gazdaság-valamint társadalompolitikája az oka, hiszen nemzetközi szinten is tapasztalhatóak nehézségek – fejtette ki.