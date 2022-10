Tragikus jelentést adott ki az ukrán legfőbb ügyészség: már 430 gyerek halt meg a háborúban

Október 23. reggeléig több mint 1250 gyermek sérült meg Ukrajnában, az Oroszországgal szemben vívott honvédő háborúban – erről az ukrán legfőbb ügyészség adott tájékoztatást.

Fotó: Jevhen Maloletka

A fiatalkorúakkal foglalkozó ügyészek szerint a február 24-től dúló harcokban 430 gyermek veszett oda, és több mint 820-an sérültek meg.

Ezek a számok nem véglegesek, hiszen a fegyveres konfliktus zajlik, ami újabb és újabb áldozatokat követel. A gyermekeket ért tragédia

Donyeck megyében a leggyakoribb, itt eddig 419 esetet jegyeztek fel.

Harkiv megyében 260-at,

Kijev megyében 116-ot,

Mikolajiv megyében 77-et,

Zaporizzsja megyében 69-et,

Csernyihiv megyében 68-at,

Luhanszk megyében 64-et.

Az ukrán hatóságok legfrissebben egy 9 és egy 11 éves kiskorúról számoltak be, akik orosz golyóktól szenvedtek sebesülést a donyecki régióban.

A jelentésben arra is kitértek, hogy 2663 oktatási intézmény kapott találatot az orosz fegyveres erők által elkövetett bombázások és ágyúzások következtében.

Közülük 326 teljesen megsemmisült.

A gyermekek elleni háborús bűnökről a Children of War vezet statisztikát.

Kommentár a számokhoz

Nyilván lehet azt mérlegelni, hogy ezek az adatok mennyire tekinthetők hitelesnek. Az is elvitathatatlan, hogy orosz oldalon is vannak gyermekáldozatok. Mivel a legkisebbekkel és a legvédtelenebbekkel szemben alkalmazott erőszak talán a legvisszataszítóbb, mind ennek felnagyításában, mind ennek elhallgatásában közrejátszhatnak politikai szempontok.

Nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy egyetlen gyermekélet elvesztése is elfogadhatatlan.

Érdemes azt is figyelembe venni, hogy az ENSZ gyermekalapja, az UNICEF is rendszeresen közöl információkat az orosz–ukrán háború számlájára írható, gyermekeket is sújtó támadásokról. Nyár végén például azt írták, hogy legalább 972 gyerek halt meg vagy sebesült meg Ukrajnában és

naponta átlagosan több mint öt gyerek szenved el agressziót.

Ezeket az eseteket az ENSZ ellenőrizni tudta, viszont a feltételezése szerint a valós szám ennél jóval magasabb.