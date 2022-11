A nigériai Ramon Abbas Instagramon közzétett, csillogó életét sokan irigyelhették, hiszen a csaló magánrepülőkön utazott, a legmenőbb autókat vezette, és a luxus minden elképzelhető elemével vette körül magát, letartóztatásakor egyebek között mintegy 40 millió dollárnyi készpénzt és 13 luxusautót foglaltak le tőle a hatóságok.

Fotó: Getty Images

A vádak szerint Abbas vagyona ugyanis csalásból és pénzmosásból származott, és az influenszer bűnösnek is vallotta magát tavaly áprilisban a többi között abban, hogy Észak-Koreának segített az ország hackerei által ellopott pénzek tisztára mosásában.

Az Instagramon, ahol @hushpuppi és milliárdos Gucci mesterként szerepelt, 2 millió követőt gyűjtött be. A vagyonát fitogtató csaló a bíróság előtt legitim üzletembernek mutatta magát, aki csak pillanatnyi nehézségei miatt volt kénytelen a pénzmosásokban segédkezni. Ezek között volt olyan, amikor Mexikóban nyitott számlát, hogy tisztára mossák egy brit futballklub és egy brit vállalat elleni csalás mintegy 6 millió fontos zsákmányát, de nyitott román és bolgár számlát is, ahol egy feltört máltai bankból származó összeget áramoltattak keresztül.

Rajongótáborának nagyságát jelzi, hogy az Instagramon saját oldala ugyan már nem elérhető, több oldalon még mindig ünneplik tevékenységét.

Hétfőn azonban egy Los Angeles-i bíróságon az ítélet ismertetése is elérkezett, ráadásul Abbas, amikor bűnösnek vallotta magát, a fellebbezés legtöbb lehetőségéről is lemondott. Az ítélet pedig 135 hónap, vagyis több mint 11 év lett. Az őt képviselő ügyvéd, John Iweanoge közölte is az ítélet kihirdetése után, hogy jóval kisebb büntetésre, négy-öt évre számítottak – írja a Bloomberg.