Számos népszerű karácsonyi vásár kénytelen volt az elmúlt néhány évben a koronavírus-járvány miatt kisebb költségvetésből kihozni, vagy teljesen lemondani az ünnepségeket, idén azonban a vásárok többségét ismét megrendezik.

Az adventi időszakban megtartott karácsonyi vásárok története Bécsből indult – az első feljegyzett vásárt 1298-ban tartották –, a hagyomány az évszázadok alatt azonban világszerte meghonosodott: Németországtól kezdve egészen New Yorkig nehéz olyan úti célt találni, ahol ne rendeznének évente lenyűgöző adventi vásárokat. Sőt, néhány vásár annyira népszerűvé vált, hogy önálló turisztikai látványossággént keresik fel a turisták.

Íme a legnépszerűbb vásárok a CNN összeállítása alapján:

Wiener Christkindlmarkt, Ausztria

Bár az osztrák fővárosban mintegy 20 karácsonyi vásár közül választhatunk,

a bécsi városháza előtt, a Rathausplatzon tartott Wiener Christkindlmarkt az egyik legnagyobb múltra visszatekintő rendezvény.

A Bécsi álom néven is ismert vásáron idén egy 150 négyzetméteres jégpálya is helyet kap, és a rendezvényen nagy hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra is.

A több száz csillogó szívvel díszített óriási juharfa, az úgynevezett Szívek fája a látogatók egyik nagy kedvence, ami remek lehetőséget kínál a fotózkodni vágyóknak is. A több mint 150 standon mézeskalács süteményeket, valamint házi karácsonyi puncsot is árulnak. .

A bécsi Christkindlmarkt.

Fotó: Shutterstock

Tuomaan Markkinat, Helsinki

A finn karácsonyi vásárt (Tuomaan Markkinat) minden évben a helsinki Szenátus téren, a Helsinki Katedrális előtt rendezik meg. Az esemény egyik legnagyobb látványossága a vásár központjában felállított körhinta, de a rengeteg árus szintén nagy népszerűségnek örvend a látogatók körében, akik a kézműves termékek és a karácsonyi finomságok mellett a forralt bor alkoholmentes finn változatával, a glogival is várják az érdeklődőket.

A kisebbek is Mikulást is meglátogathatják a vásárban, és olyan ünnepi tevékenységekbe is bekapcsolódhatnak, mint a karácsonyi sütik díszítése. A vásárban található ételudvar különösen lenyűgöző, ahol számos kiváló étterem közül lehet választani.

Strasbourg, Franciaország

Európa egyik legrégebbi karácsonyi vásárának története még 1570-re nyúlik vissza, de azóta jelentősen átalakuláson ment keresztül. A több mint 10 helyszínen – köztük az UNESCO világörökség részét képező Grande Île szigetén – elterülő, rendkívül népszerű piac több ezer csillogó karácsonyi fénnyel és ünnepi díszekkel világítja meg a várost.

A strasbourgi karácsonyi vásár.

Fotó: Shutterstock

A koronavírus-járvány előtti adatok szerint évente mintegy kétmillióan látogatnak el a vásárra,

ahol a dekorációktól kezdve az ajándékokon át a helyi elzászi borokig minden megtalálható.

Zágráb, Horvátország

A horvát főváros három egymást követő évben is a legjobb karácsonyi vásárnak választotta a European Best Destinations utazási portál. Zágráb igazán kitesz magáért advent idején: élő betlehemesekkel, jégszoborfaragásokkal, szabadtéri koncertekkel, pop-up bárokkal és egy, a fedélzetén a Mikulással és manóival utazó karácsonyi villamossal várják a látogatókat.

A zágrábi adventnek része az örömtáncoló és élőzenét hallgató ünneplő tömege látványa is. Az Advent Zágrábban rendezvény a tervek szerint január 7-ig tart.

Prága, Csehország

A cseh főváros az ünnepi időszakban maga a téli meseország. Bár városszerte rengeteg piac van, a legkiemelkedőbb az Óvárosi téren és a Vencel téren találhatók. Szerencsére a két hely csak néhány percnyi sétára fekszik egymástól, így az ünneplők egy nap alatt könnyedén felkereshetik mindkettőt. Az Óvárosi tér végtelen szórakozási lehetőséget kínál élő műsorok, táncelőadások és kreatív workshopok formájában, míg a Vencel téren kézzel készített ajándékokat és helyi finomságokat, köztük a klobasát (cseh kolbászt) és forralt bort lehet vásárolni. A piacok november 26-tól 2023. január 6-ig várják a látogatókat.

Budapest, Magyarország

Nem maradhatnak ki a sorból a legnagyobb hazai vásárok, így a Szent István-bazilika előtti, valamint a Vörösmarty téri karácsonyi vásár sem.

A Szent István-bazilika előtt mindig hatalmas tömeg gyűlik össze, hogy a bazilika homlokzatára kivetített 3D-s fényjátékokat megcsodálják.

Ezenkívül több mint 150 standon édességeket, borokat, valamint kézműves termékeket kínáló árusok várják a látogatókat. A város szívében található Vörösmarty téri vásár évente több mint 800 ezer látogatót vonz, és legfőbb fénypontja az óriási adventi naptár. A bódéknál kapható ételek közül különösen népszerűek a langallók és a kürtös kalácsok.

A Vörösmarty téri piac november 18-tól 2023. január 1-je hajnali 5 óráig várja az érdeklődőket. A Szent István-bazilika előtti vásár november 18-án kezdődik és 2023. január 1-jén 18 órakor ér véget.