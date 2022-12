Törvényt módosítottak, hogy az adócsaló politikus is bekerüljön a kormányba Az izraeli parlament törvényt módosított, hogy az adócsalás miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Arije Deri egészségügyi és belügyminiszter lehessen Benjamin Netanjahu új kormányában. A Kneszet megszavazta azt is, hogy ezentúl több miniszter is lehessen egy tárcánál.