Johnny Depp újra elvállalta a legendás kalózkapitány, Jack Sparrow szerepét, hogy teljesítse egy 11 éves halálos beteg fiú kívánságát – írja a BBC.

Fotó: Photo12 via AFP

A Karib-tenger kalózai rajongója két sikertelen szívátültetésen esett át, de úgy döntött, hogy nem akar egy harmadik megpróbáltatással is szembenézni.

Ő és családja nem tudják, meddig élhet még. A kisfiú egyik utolsó kívánsága az volt, hogy beszélhessen a bálványával, Jack Sparrow kapitánnyal. Kori, a beteg kisfiú létrehozott egy YouTube-csatornát, a Kraken the Boxot, amelynek már több mint 160 ezer feliratkozója van. Köztük van Depp is, aki felvette híres kalózfelszerelését, hogy felvegyen egy különleges üzenetet:

Sok szerencsét kívánok. Én vagyok az első számú rajongód, Kori kapitány.

Depp azt is mondta, hogy barátait is arra fogja bátorítani, hogy kövessék Kori csatornáját.

Kori édesanyja elmondta, hogy a sebészek 2018-ban új szívet adtak Korinak, aki hipoplasztikus bal szívszindrómával született, tavaly januárban második átültetésen esett át, de egy traumás és fájdalmas beavatkozás után szervezete ismét nem fogadta be az új szívet.

Most a család arra készül, hogy az idei lesz az utolsó közös karácsonyuk. Az édesanya azt is mondta, hogy nem tudják már, hogy melyik étkezés lesz az utolsó a gyerek életében. Azt is mondta, hogy: