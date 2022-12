Noha minden részlet még nem ismert az Európai Parlamentet (EP) megrázó egyik legnagyobb korrupciós botrányban, a testület hétfői ülésén minden bizonnyal főszerepet kap a hét végén őrizetbe vett szocialista házelnökhelyettes, Eva Kaili és társainak az ügye.

Fotó: Vladimir Rys / Getty Images

A botrány megtárgyalását már követelte többek között a zöldek, a baloldal és a Kailinak helyet adó frakció, a szociáldemokraták vezetője is, és több képviselő a korrupt politikus mentelmi jogának felfüggesztését is sürgette.

Vasárnapra Kaili tagságát mind az EP szociáldemokrata frakciójában, mind a görög pártjában felfüggesztették, és a képviselő továbbra is vizsgálati fogságban van.

A belga ügyészség által megfogalmazott vádak között a korrupció mellett szerepel pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel is, miután a négy vádlott letartóztatásával záruló akció során 600 ezer eurót (több mint 250 millió forint) találtak a hatóságok.

Noha a botrány kirobbanásakor nem nevezték meg, hogy mely ország tisztviselői vesztegették meg a vádlottakat, hamar elterjedt, hogy Katar állhat a háttérben. Ezt támasztja alá, hogy Kaili – aki a legismertebb és a legnagyobb hatalmú a vádlottak között – Doha hangos védelmezője volt az Európai Parlamentben. A foci-vb előtt az EP közel-keleti ügyekkel foglalkozó bizottsága is hivatalos volt az arab országba, ám végül Katar lemondta a találkozót az utolsó pillanatban. Ekkor Kaili egyedül utazott az országba, majd az Öböl menti monarchia kritikátlan dicséretét harsogta.

A gázra éhes Európával szemben számos adut a kezében tartó ország a lebukással tetemes veszteségeket szenvedhet, például

kútba eshet az a parlamenti javaslat, amely vízummentességet javasolt volna a katariak számára az unióba utazáshoz.

Az EP külügyi bizottsága a közeljövőben szaúdi és katari látogatást tervezett, ám ennek katari részét most lemondták, így Doha térségbeli vetélytársa kaphatja a delegáció teljes figyelmét.

A botrány természetesen az európai politikára is hatással lesz, így várhatóan felerősödnek az uniós tisztviselők felügyeletének ellenőrzését követelő hangok. Az Európai Bizottság például hamarosan javaslatot tehet egy etikai testület létrehozására, ám az

az eddigi tervek szerint sem nyomozati, sem büntetési jogkörökkel nem rendelkezne.

A mostani botrány után azonban a kesztyűs kéz politikája már kevésbé lehet politikailag tartható, különösen, hogy nem ez az első ügy az uniós tisztviselőket érintő korrupciós vádak kapcsán. Ugyanakkor a Politico szerint több parlamenti vezető is együttműködött a hatóságokkal a nyomozás során és ők adták meg a zöld jelzést az EP több irodájának átkutatására is.

A Kailit az EP-be delegáló Görögországban is hullámokat vetett az ügy, ahol a kormány – melyet több támadás ért az ellenzéki politikusok lehallgatása miatt – az esetet saját álláspontja és a politikusok lehallgatásának igazolására használja fel.

A belga sajtó szerint a nyomozás sem zárult még le, úgyhogy akár újabb politikusok is a vádlottak padjára ülhetnek. Köztük lehet például a Kailihoz hasonlóan görög, ám a másik oldalról érkező biztos, Margarítisz Szkínász is, aki szintén dicsérte a világbajnokságnak helyt adó országot. Ugyanakkor számos európai politikus szerint szinte kizárt, hogy egyedül Doha használt hasonló eszközöket, ahogy abban is sokan egyetértenek, hogy nem a bukott házelnökhelyettes az egyetlen korrupt vezető Brüsszelben.

Il serait également utile de se pencher sur les liens entre le Qatar et l'ensemble des membres des institutions européennes.



Par exemple, le commissaire européen de droite grec Margaritis Schinas a lui aussi multiplier les rdv et les éloges de l'émirat... pic.twitter.com/AhaekglyzL — Manon Aubry (@ManonAubryFr) December 11, 2022

A botrány hírei elfoglalják a címlapokat, miközben - Magyarország számára is fajsúlyos kérdésekben - folyik a politikai alkudozás a csütörtöki uniós csúcsot megelőzően.