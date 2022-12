A megélhetési válság árnyékában is virágoznak a brit kocsmák A brit Marston’s pub- és hotelüzemeltető cég hatalmas forgalomról számolt be, már a járványhelyzet előtti számokat is lepipálták. A cég szerint ugyanakkor nem lehet felhőtlen az öröm, a költségek ugyanis az egekig emelkedtek.