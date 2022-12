Újabb országok vezettek be beutazási korlátozásokat a Kínából érkezőkkel szemben a koronavírus-fertőzöttek számának kínai gyors növekedése miatt.

Az Egyesült Királyság csak a negatív koronavírus-teszttel engedi be a Kínából érkező utasokat

– tudatta pénteken a Reuters. A The Times és a The Telegraph brit lapok arról számoltak be, hogy Rishi Sunak brit miniszterelnök hozta meg a döntést.

Európában Olaszország után másodikként Spanyolország is bejelentette pénteken, hogy a Kínából érkezőknek koronavírustesztet kell végeztetniük, vagy teljes oltási sorral kell rendelkezniük a belépés előtt. Az intézkedés életbe lépésének pontos dátumáról később döntenek.

Az Egyesült Államok kötelező koronavírus-tesztelést írt elő minden Kínából érkező utazóra. Az intézkedés január 5-én lép életbe, és minden 2 évnél idősebb beutazóra érvényes, aki Kínából érkezik, és az amerikai állampolgárokra is vonatkozik. Az utazóknak két napnál nem régebbi negatív koronavírusteszttel kell rendelkezniük, és azt a repülőgépre szállás előtt kell bemutatniuk.

Fotó: AFP

Dél-Korea pénteken közölte, hogy hétfőtől csak 24 óránál nem régebbi negatív teszttel léphetnek be az országba a Kínából érkezők, csütörtöktől pedig minden Dél-Koreába érkezőre vonatkozik a kötelező negatív koronavírusteszt.

Japán is bejelentette, hogy hasonló korlátozásokat vezet be, és korlátozzák a Kínából a négy legnagyobb japán repülőtérre érkező gépek forgalmát.

Az Európai Unió is további intézkedéseket fontolgat. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) csütörtökön még indokolatlannak nevezte a Kínából az Európai Unióba (EU) beutazó állampolgárok kötelező koronavírus-tesztelésének bevezetését. Sztella Kiriakidesz, az EU egészségügyi biztosa csütörtökön felszólította az tagállamokat: vizsgálják felül a nemzeti megfigyelő intézkedéseket és szükség esetén fokozzák ezeket.

Németországban egyelőre nem tartják indokoltnak a kötelező tesztelést, de készülnek a különböző variánsok monitorozására az európai repülőtereken. A miniszter egységesített európai intézkedéseket szorgalmazott.

Izraelben is kötelezővé teszik a Covid-tesztet a Kínából érkező külföldi utasok számára. Kötelezik a külföldi légitársaságokat, hogy csak negatív koronavírusteszttel rendelkező külföldi utasokat vegyenek fel Kínából induló járataikra.

Malajzia közölte, hogy a nemzetközi repülőtereken lázat fognak mérni.

A kínai állami média bírálta a több kormány által is bevezetett korlátozó intézkedéseket.

A Global Times című angol nyelvű napilap csütörtök este "alaptalannak" és "hátrányosan megkülönböztetőnek" nevezte ezeket, megjegyezve, hogy a valódi céljuk a Kína által három éven át kifejtett Covid-ellenes erőfeszítések szabotálása és az ország rendszere elleni támadás.

Kína január 8-tól megszünteti a beutazók számára eddig kötelező karantént, de továbbra is kötelező a két napnál nem régebbi koronavírusteszt.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója csütörtök este érthetőnek nevezte az egyes országok által meghozott korlátozó intézkedéseket, tekintettel arra, hogy Kínából nem érkezik széleskörű tájékoztatás. A főigazgató szerint több információra van szükség, mielőtt a szervezet állást foglal a beutazáskor elrendelt tesztek kérdésében.

Kínában a korábbi korlátozások december 7-i eltörlése óta gyorsan nő a fertőzöttek száma. Csak december első három hetében hivatalosan meg nem erősített hazai becslések szerint 248 millió embert fertőzött meg a koronavírus.