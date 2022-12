Meghalt a férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte anyját, majd túszul ejtett két embert a németországi Drezdában - közölte szombaton a város rendőrsége.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP





Az Altmarkt-Galerie nevű bevásárlóközpontot a túszejtés hírére kiürítették, a téren zajló karácsonyi vásárt bezárták.



A Bild című német napilap beszámolója szerint egy fegyveres ember agyonlőtt egy nőt, ezután berontott az egyik helyi rádióállomásra. Itt több lövést is leadott, s ezt követően menekült be a bevásárlóközpontba, ahol több embert is túszul ejtett.

A Radio Dresden nevű rádióállomás honlapján megerősítette a hírt, mely szerint reggel fél 9 órakor irodájukba egy fegyveres rontott be és többször is elsütötte fegyverét.



Hatósági beszámolók szerint a rendőröknek nem sokkal déli 12 óra után sikerült telefonos kapcsolatot létesíteni a gyanúsítottal, aki elbarikádozta magát az Altmarkt-Galerie egyik helyiségében.



Nem sokkal később közölték, hogy a túszdráma vérontás nélkül lezajlott: a túszokat - a bevásárlóközpont egyik dolgozóját és egy gyereket - sértetlenül kimenekítették, a rendőrség őrizetbe vette a gyanúsítottat.



A drezdai rendőrség a nap folyamán közölte, hogy Drezda Prohlis városnegyedében egy családi házban rátaláltak egy halott nőre reggel 7 óra után, aki vélhetően annak a 40 éves férfinak az édesanyja, aki a túszokat ejtette.

A kialakult helyzet miatt a belvárosi közúti és tömegközlekedést is korlátozták, a hatóságok a városrész elkerülésére szólítottak föl.



Később a drezdai rendőrség a Twitteren azt írta: "a gyanúsított a műveletben meghalt. A 40 éves férfi halálos sérüléseket szenvedett, miközben a túszokat kiszabadították". Azt is közölték, hogy a túszok sértetlenek.



A rendőrség egyelőre nem válaszolt arra, hogy a férfit a rendőrök ölték-e meg vagy a saját maga okozta sérülésekbe halt bele.