Alberto Fernandez argentin államfő Horacio Rosatti legfelsőbb bírósági elnök elleni vádemelési eljárás folytatását reméli, aki a múlt hónapban határozott arról, hogy a szövetségi kormány fizesse vissza Buenos Aires városának járó pénzösszegeket – írja a Bloomberg.

Az ügy egy 2020-as konfliktusból ered, amikor Fernandez szövetségi pénzeket vett el az ellenzék által irányított fővárostól, és a koalíció által ellenőrzött Buenos Aires tartománynak adta.

Alberto Fernandez argentin elnök Montevideóban 2022. december 6-án.

Fotó: AFP

Az elnök azzal indokolta a lépést, hogy a város egy főre vetítve sokkal gazdagabb, mint a tartomány, ugyanakkor pénzt a rendőrség béremelésére szánta volna a főváros.

Ugyanakkor nem valószínű, hogy felelősségre fogják vonni a legfelsőbb bíróság elnökét, mert az argentin törvények szerint az ellene felhozott vádakhoz az alsóház kétharmadának egyetértésére lenne szükség, és ugyanez a többség a szenátusban is szükséges az ügy támogatásához. Fernandez koalíciója – amely már most is küzd azzal, hogy megőrizze az egységét az idén esedékes elnökválasztás előtt – azonban nincs jelen a törvényhozásban.

Az elnök kezdetben nem volt hajlandó eleget tenni a pénz átutalására vonatkozó bírósági felszólításnak, majd azt mondta, hogy 2031-ben lejáró kötvényekkel fizetné azt vissza a városnak, amit a főváros vezetői elutasítottak.