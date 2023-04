Elítélték védencét, így életét féltve elmenekült Oroszországból Vlagyimir Kara-Murza ügyvédje

Elhagyta Oroszországot Vagyim Prohorov, Vlagyimir Kara-Murza orosz újságíró, ellenzéki politikus ügyvédje. Kara-Murzát hazaárulás és az orosz hadseregről szóló hamis állítások terjesztése címén ítélték 25 év börtönre a héten. A rendőrség egy évvel ezelőtt vette őrizetbe, majd kétszer is megbetegedett, a gyanú szerint mérgezés következtében. Nem kizárt, hogy Prohorovra is hasonló sors várt volna.

Az ügyvéd viszont ezt nem akarta megvárni, és elmenekült. A Moscow Times lapnak később elárulta: több fenyegető és figyelmeztető üzenetet kapott, amely arról szólt hogy ő is börtönbe juthat. Főleg, mert az ügyvéd régóta szúrta Vlagyimir Putyin szemét, hiszen több rendszerkritikus politikust is védet már, mint Ilja Jasin és Borisz Nyemcov, akit 2015-ben ölt meg egy bérgyilkos.

Prohorov immár Washingtonban tartózkodik, onnan adott telefonos interjút a lapnak, és elmondta: mindig is tudta, hogy az orosz hatóságok nem kedvelik, de csak a mostani ügy után érezte úgy, hogy végleg elfogyott körülötte a levegő. Prohorov meg sem várta az ítélethozatalt, hamarabb elhagyta az országot.

Tudtam, hogy csak napjaim lehetnek hátra, hogy szabadon távozhassak, így gyorsan kellett lépnem

– mondta az ügyvéd, akit bevallása szerint folyamatosan megfigyeltek a hatóságok, de ez sem tántorítja el attól, hogy elmondja az igazat az orosz vezetésről. Egyelőre nincsenek konkrét tervei a jövőre nézve, de szeretne továbbra is kiállni az emberi jogok mellett és segíteni az orosz vezetés által elnyomottakat.

Oroszországból az elmúlt években több ügyvéd is kénytelen volt elmenekülni, miután az általuk védett ellenzéki politikusok mellett ellenük is eljárást indítottak. Volt, aki nem tudott időben távozni, így például Dmitrij Talantov jelenleg előzetesben vár a tárgyalására. Az ügyvéd Ivan Safronov újságírót védte, és ellene hamis információk terjesztése miatt emeltek vádat. Akár tíz évet is kaphat.

London szankciókkal sújtott orosz tisztviselőket

Anglia az ügy miatt azokat célozta, akiknek részük volt Vlagyimir Kara-Murza őrizetbe vételében. James Cleverly brit külügyminiszter pénteken bejelentette: a tárca beutazási tilalommal és vagyoneszköz-befagyasztással járó szankciókkal sújtotta Jelena Lenszkaja bírónőt, aki jóváhagyta Vlagyimir Kara-Murza őrizetbe vételét, valamint Gyenyisz Kolesznyikov és Andrej Zadacsin vizsgálótiszteket, akik részt vettek Kara-Murza őrizetbe vételében. London szankciókat léptetett érvénybe az orosz állambiztonsági szolgálat (FSZB) két ügynöke, Alekszandr Szamofal és Konsztantyin Kudrjavcev ellen is. Az indoklás szerint a két FSZB-ügynök tagja volt annak a műveleti csoportnak, amely többször is követte utazásai során Kara-Murzát, mielőtt – az ellenzéki politikus támogatóinak beszámolói szerint – 2015-ben és 2017-ben is mérgezéses merényletkísérleteket hajtottak végre ellene.