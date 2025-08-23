Benzinhiány van Oroszországban, szétlőtték az ukránok a finomítókat

Rekordra ugrottak az üzemanyagárak Oroszországban a héten, és több régióban is hiány alakult ki a finomítókat ért ukrán dróntalálatok következtében. A helyzetet tovább nehezíti, hogy mint mindig, most nyáron is nőtt a szezonális kereslet az üzemanyag iránt az országban. A benzinhiány miatt Moszkva ismét felfüggesztette az exportot.
A Financial Times tudósítása szerint a legnépszerűbb orosz benzinfajta, az európai 95-ösnek megfelelő A95 ára a szentpétervári árutőzsdén elérte a tonnánkénti 82 300 rubelt, ami
(Egy rubel 4,2 forint.)
A brit gazdasági napilap szerint az üzemanyagpiac felfordulásai jól mutatják, hogy bár a harctéren Moszkva van előnyben, a háború gazdasági hatásai otthon is érződnek.
Kijev állítása szerint
Ukrajna július eleje óta legalább négy jelentős orosz finomítóra mért csapást,
és ezek a támadások egyre gyakoribbak az utóbbi hónapokban. A legutóbbi csütörtökön érte az ország déli részén lévő novosahtyinszki létesítményt, ahol évente mintegy ötmillió tonna kőolajat dolgoznak fel, amelynek a többsége általában exportra kerül.
Szergej Vakulenko, a Carnegie Endowment for International Peace vezető kutatója emlékeztetett, hogy bár tavaly is több ilyen támadás történt, a károkat viszonylag gyorsan helyreállították.
Most viszont az ukránok egyes létesítmények helyett egyszerre támadják egy-egy régió valamennyi finomítóját, és hosszú időre vagy „akár végleg” le is állítják őket.
Vaszil Maljuk, az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) vezetője is elismerte a hónap elején, hogy a nagy hatótávolságú rakétákkal végrehajtott támadások fő célpontja az orosz olajipar. Szergej Kaufman, a moszkvai központú Finam közvetítő elemzője úgy becsüli, hogy
az orosz feldolgozókapacitás legalább tíz százalékában okoztak az ukránok fennakadásokat.
A helyzetet tovább bonyolítják az ukrán támadások az orosz vasúti infrastruktúra ellen Oroszország központi részén, ami évtizedek óta nem tapasztalt, gyakori késésekhez és a teherszállítás fennakadásához vezet.
A Reuters tudósítása szerint a hatóságok a válság kezelésére július 28-án exporttilalmat vezettek be, de piaci szereplők úgy vélik, ez nem elég. Ugyan augusztusban a lépésnek köszönhetően 150 ezer tonnával több üzemanyag került a hazai piacra, az áremelkedést nem akadályozta meg, és nem elégíti ki a keresletet, hiszen most van a betakarítás időszaka is.
A bizonytalanságot fokozza, hogy a hatóságok május vége óta nem közlik, mekkora az ország üzemanyag-tartaléka, azzal az indokkal, hogy meg akarják akadályozni a „piaci manipulációt”.
Az emberek azonban így is a saját bőrükön tapasztalják, hogy romlik a helyzet, bár a kiskereskedelmi árak lassabban nőnek a nagykereskedelminél – de így is jelentősen.
Az üzemanyag ára a kutakon tavalyhoz képest 9, januárhoz képest több mint 5 százalékkal emelkedett, ami meghaladja az infláció ütemét.
Az áremelkedés és a hiány mértéke régiónként változik,
és annál akutabb, minél messzebb van a terület az ország központjától, például a Krím félszigeten is elfogyott az A95-ös benzin. Az orosz utakon futó autók többsége benzines, nem egészen 10 százalék dízeles.
Elemzők szerint az áremelkedés még legalább októberig folytatódik, de ha az ukránokon múlik, akkor sokkal tovább. A háború menetét azonban ez nem fogja befolyásolni, mert a nagy teherautók és a katonai járművek dízellel működnek, abból pedig nincsen hiány.
