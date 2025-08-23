Benzinhiány van Oroszországban, szétlőtték az ukránok a finomítókat

Rekordra ugrottak az üzemanyagárak Oroszországban a héten, és több régióban is hiány alakult ki a finomítókat ért ukrán dróntalálatok következtében. A helyzetet tovább nehezíti, hogy mint mindig, most nyáron is nőtt a szezonális kereslet az üzemanyag iránt az országban. A benzinhiány miatt Moszkva ismét felfüggesztette az exportot.

Benzinhiány van Oroszországban a finomítók elleni ukrán támadások miatt / Fotó: AFP

A Financial Times tudósítása szerint a legnépszerűbb orosz benzinfajta, az európai 95-ösnek megfelelő A95 ára a szentpétervári árutőzsdén elérte a tonnánkénti 82 300 rubelt, ami

55 százalékos emelkedés az év elejéhez

és 8 százalékos augusztus elejéhez képest.

(Egy rubel 4,2 forint.)

A brit gazdasági napilap szerint az üzemanyagpiac felfordulásai jól mutatják, hogy bár a harctéren Moszkva van előnyben, a háború gazdasági hatásai otthon is érződnek.

Kijev állítása szerint

Ukrajna július eleje óta legalább négy jelentős orosz finomítóra mért csapást,

és ezek a támadások egyre gyakoribbak az utóbbi hónapokban. A legutóbbi csütörtökön érte az ország déli részén lévő novosahtyinszki létesítményt, ahol évente mintegy ötmillió tonna kőolajat dolgoznak fel, amelynek a többsége általában exportra kerül.

Túl nagy károk érik a finomítókat

Szergej Vakulenko, a Carnegie Endowment for International Peace vezető kutatója emlékeztetett, hogy bár tavaly is több ilyen támadás történt, a károkat viszonylag gyorsan helyreállították.

Ukrajna fokozni tervezi a támadásokat / Fotó: Anadolu via AFP

Most viszont az ukránok egyes létesítmények helyett egyszerre támadják egy-egy régió valamennyi finomítóját, és hosszú időre vagy „akár végleg” le is állítják őket.

Vaszil Maljuk, az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) vezetője is elismerte a hónap elején, hogy a nagy hatótávolságú rakétákkal végrehajtott támadások fő célpontja az orosz olajipar. Szergej Kaufman, a moszkvai központú Finam közvetítő elemzője úgy becsüli, hogy

az orosz feldolgozókapacitás legalább tíz százalékában okoztak az ukránok fennakadásokat.

A helyzetet tovább bonyolítják az ukrán támadások az orosz vasúti infrastruktúra ellen Oroszország központi részén, ami évtizedek óta nem tapasztalt, gyakori késésekhez és a teherszállítás fennakadásához vezet.