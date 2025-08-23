Temu, Shein - kínos listára kerülnek fel a kínaiak

A kínai online óriások, mint a Shein, a Temu vagy az AliExpress, nemcsak a vásárlási szokásainkat alakítják át, hanem a globális kereskedelem egyensúlyát is felrobbantották. Egy amerikai független szervezet listázná a hamisító kínai kereskedőket, és " hírhedt piac" címkével látná el - írja az Origo.
Egy amerikai vizsgálat szerint a platformok tele vannak hamisítványokkal, veszélyes árukkal és átláthatatlan üzleti modellekkel – mindez pedig messze túlmutat a divat vagy az olcsó kütyük világán: a világgazdasági versenyt és a fogyasztók biztonságát egyaránt fenyegeti. A neves, független washingtoni székhelyű think tank, az ITIF (Information Technology and Innovation Foundation) friss jelentése arról számolt be, hogy próbavásárlásai során kiderült, a Temu, a Shein és az AliExpress kínálatában tömegével találhatók hamisított termékek – cipők, kozmetikumok, játékok, sőt gyógyszerek is. Az 51 tesztelt árucikkből 24 bizonyult jogsértőnek. A szervezet ezért azt javasolja, hogy ezeket a platformokat sorolják a „hírhedt piacok” közé, vagyis azon cégek listájára, amelyek rendszerszinten segítik a hamisítványok terjedését.
A probléma azonban nem áll meg a szellemi tulajdon megsértésénél. Európai vizsgálatok rámutattak: a Temu és a Shein termékeinek nagy része nem felel meg az alapvető biztonsági előírásoknak. A játékokban és a ruhákban:
ezek pedig egészségügyi kockázatot jelentenek. A fast fashion modell ráadásul óriási környezeti terhelést okoz: a filléres ruhák gyorsan a szemétben végzik, miközben a légi szállítás és a túltermelés hatalmas szén-dioxid-lábnyomot hagy maga után. Jogvédő szervezetek szerint a beszállítói láncokban kényszermunka és gyermekmunka is előfordulhat. Több országban vizsgálják, hogy a Temu túlzott mennyiségű személyes információt gyűjt-e a felhasználóktól. Egyes kormányok már betiltották az alkalmazás használatát hivatalos eszközökön, tartva az adatvédelmi kockázatoktól. Hogy miért fenntarthatatlan a kínai gigavállalatok üzleti modellje, itt olvashatja el.
