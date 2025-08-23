Deviza
orosz-ukrán háború
ukrán légierő
F-16
MiG-29

Dráma Ukrajnában: belehalt az oroszok elleni összecsapásba a híres ukrán plilóta - lezuhant a MiG-29-es vadászgép

Újabb ukrán MIG-29-es vadászgép semmisült meg, a pilóta meghalt. Az orosz–ukrán háborúban sorra semmisülnek meg az ukrán légierő gépei.
VG
2025.08.23., 10:08

Újabb áldozatot követelt az orosz–ukrán háború: augusztus 23-án éjjel egy ukrán MiG-29-es vadászgép pilótája, Szerhij Bondar egy leszállás közben meghalt – jelentette be az RBC-Ukraine, az Ukrán Fegyveres Erők Légierejére hivatkozva.

orosz-ukrán háború MIG-29
Bevetésre készülő ukrán MIG-29-es – az orosz–ukrán háborúban sorra lövik le az ukrán gépeket / Fotó: NurPhoto via AFP

A MiG-29-es vadászgép pilótája, az 1979-ben született Bondar Szerhij Viktorovics őrnagy, miután leszállás közben teljesített egy harci feladatot, meghalt 

– áll a jelentésben. A parancsnokság hozzátette, hogy a baleset okát és körülményeit vizsgálják, és részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és barátainak.

 

Az orosz–ukrán háború során sorra semmisülnek meg az ukrán harci gépek

Az ukrán légierő sorra veszti el vadászgépeit, köztük nemcsak az orosz gyártmányú gépeket, amelyeket az orosz légvédelem jól ismer, de a nyugati-amerikai harci gépeket is. Az okok között gyakran említik a karbantartás hiányát, illetve a kiképzés hiányosságait. 

Jó példa erre a májusban elveszített ukrán F-16-os, amelyik a harmadik volt a sorban. Az orosz légicsapás ellen védekező gép pilótájának sikerült katapultálni, és nem szenvedett életveszélyes sérüléseket. Az F–16-os gép sorsáról azonban nem adtak ki hivatalos tájékoztatást – adta hírül akkor a Pravda ukrán hírportál.

Az orosz agresszió ellen több mint három éve harcoló Ukrajna 2024 nyarán kapott először F–16-osokat. Az amerikai vadászgépekkel Belgium, Hollandia, Dánia és Norvégia látta el az ukrán légierőt, amelynek arzenálja idén francia Mirage 2000 vadászgépekkel is bővült.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11824 cikk

 

6 perc
intel

Ilyet még nem látott a világ: az amerikai állam megszerzi az Intel tíz százalékát

Trump kormánya az utóbbi időben több, a megszokottól eltérő megállapodást is kötött amerikai cégekkel. A legújabb a sorban, hogy az amerikai állam egy kilencmilliárd dolláros tőkejuttatás fejében tízszázalékos részesedést szerez a megroggyant piaci helyzetű Intelben.
3 perc
ukrán légierő

2 perc
Volga

Azerbajdzsán riadót fújt: kiapad a Kaszpi-tenger – léket kaphat Európa olajellátása

A kikötők már most szenvednek, miközben a tokhalak és a fókák élőhelyei összeomlóban vannak.

