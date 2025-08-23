Deviza
kereskedelmi háború
EKB
vámháború
eurozóna
kamatcsökkentés

EKB: ősszel újraindulhatnak a kamatcsökkentési viták

Az Európai Központi Bank szerint az európai-amerikai vámmegállapodás révén elkerülhetők a legpesszmistább forgatókönyvek, így nem szükséges a kamatcsökkentés. Az eurozóna gazdasága egyelőre állja a sarat a vámháborúban, így az EKB őszi ülésein újra előjöhetnek a kamatcsökkentési viták.
D. GY.
2025.08.23., 17:04

Az Európai Központi Bank (EKB) várhatóan változatlanul hagyja a kamatlábakat a következő hónapban, de az esetleges további csökkentésekről szóló viták ősszel újraindulhatnak, ha a gazdasági növekedés veszélybe kerül – értesült több forrásból a Reuters. 

EKB
Az EKB székháza Frankfurtban - ősszel újraindulhatnak a kamatcsökkentési viták / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Christine Lagarde, az EKB elnöke júliusban kijelentette, hogy az euróövezet központi bankja „jó helyzetben van”, miután az alapkamatot 2 százalékon tartotta, ezzel lezárva az egy évig tartó kamatcsökkentési ciklust. A befektetők ezt követően hosszabb szünetre készültek fel. 

Az EKB szerint elkerülhető a legpesszimistább forgatókönyv

Azonban az azóta napvilágot látott gazdasági adatok azt mutatták, hogy az euróövezet gazdasága ellenállóbb a vártnál, miközben az infláció az EKB 2 százalékos célja körül mozgott – jegyezték meg európai jegybanki tisztviselők, valamint a Federal Reserve jackson hole-i szimpóziumán felszólalók.

Donald Trump amerikai elnök kormánya 15 százalékos vámot vetett ki az Európai Unióból érkező importáruk többségére, ami közel állt az EKB saját előrejelzéseihez, és elkerülhetővé tette a legpesszimistább forgatókönyveket. Ez azt jelenti, hogy 

a szeptember 11-re tervezett kamatcsökkentés már szükségtelen, 

hacsak az addig beérkező adatok – például az augusztusi infláció, vagy a gazdasági aktivitási felmérések – hirtelen romlást nem mutatnak. 

A hírügynökségnek nyilatkozó források ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy az EKB legfrissebb gazdasági előrejelzései – amelyek szerint az infláció jövőre 2 százalék alá esik, mielőtt visszakapaszkodna a célszintre – további kamatcsökkentést is tartalmaznak.

Újabb viták várhatók az eurozóna monetáris politikájáról

Ezért a további monetáris lazításról szóló viták várhatóan újra napirendre kerülnek az EKB október 30-i és december 18-i ülésein, különösen akkor, ha az amerikai vámok elkezdenék éreztetni hatásukat az euróövezet legfontosabb kereskedelmi partnerének számító Egyesült Államokba irányuló exportban, vagy ha meghiúsulnának a remények az orosz–ukrán háború befejezésére – tették hozzá a források.

A befektetők optimistábbá váltak az euróövezet gazdasági kilátásaival kapcsolatban, miután a felmérések azt mutatták, hogy 

  • a nyár folyamán felgyorsult az üzleti aktivitás, és 
  • augusztusban május 2024 óta először nőtt az új megrendelések száma. 

Egyes döntéshozók ugyanakkor óva intettek: lehet, hogy ez csak annak köszönhető, hogy az amerikai importőrök előrehozták az európai rendeléseiket, hogy elkerüljék a vámokat. 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
EKB

EKB: ősszel újraindulhatnak a kamatcsökkentési viták

Az eurozóna gazdasága egyelőre állja a sarat a vámháborúban, így az EKB őszi ülésein újra előjöhetnek a kamatcsökkentési viták.
Draghi-jelentés

Kimondta az igazságot a Draghi-jelentés szerzője: az EU elvesztette globális hatalmát és befolyását

Mario Draghi volt EKB-elnök és volt olasz kormányfő szerint az EU marginális szerepet játszik az ukrajnai háború lezárására irányuló béketárgyalásokban, és szemlélője csak az iráni és az izraeli konfliktusoknak.
Apple Siri

Ősellenségével támogatná meg a Sirit az Apple

Az iPhone-tulajdonosok már világszerte szembesültek azzal, hogy a hangalapú asszisztens, a Siri komoly problémákkal küzd. Az Apple most a Google felé puhatolózik: a Gemini mesterséges intelligenciát vizsgálja, hogy javítson a hibákon.

