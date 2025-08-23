Összeomlott az észak-koreai cigarettacsempészet

Jól jövedelmező csempésztevékenységet számoltak fel a kínai hatóságok az Észak-Koreával közös határszakaszon, melynek középpontjában a latorállam dohányipari vállalatai által előállított dohánytermékek Kínába juttatása állt – írja az Origo. Ez zavart keltett az érintett észak-koreai cégek működésében, melyektől elvárt, hogy az év elején vázolt terveknek megfelelően szerezzenek külföldi devizákat a rezsim működtetéséhez. Ennek fontos eszköze volt mostanáig a cigarettacsempészet.
Több észak-koreai vállalat, például a phenjani székhelyű – angol átírással – Korea Sinhung Trading Corporation, valamint az Amrokgang Tobacco Company is érintett a csempészetben egyes források szerint. Az érintett vállalatoknál most nagy a felfordulás, hiszen cigarettacsempészeti tevékenységüket a határozott kínai fellépés a jelek szerint teljesen lenullázta.
Arról, hogy Peking (vagy a kínai tartományi szintű vezetés) valószínűleg besokkalt a határmenti csencseléstől, az árulkodik, hogy a fellépés mögött a kínai állami, a dohányra monopóliummal rendekező, hatósági jogköröket birtokló szervezet, valamint a kínai rendőrség állt. Állítólag több kínai kereskedőt is letartóztattak a műveletben, akik Dandong, Hunchun, valamint a Csangpaj-hegység környéként sefteltek Kínába irányulóan a dohányáruval.
Az Origo az észak-koreai cigarettacsempészet kapcsán készített cikkében kitér rá, hogy a rezsim számos más módon próbál – illegálisan – külföldi devizákhoz jutni, melyekhet az érvényben lévő szankciók miatt most jogszerűen nem fér hozzá. Ennek egyik módja a külföldön, részben illegálisan foglalkoztatott észak-koreai munkavállalók jövedelmei, melyekből évente akár 250-600 millió dollárnak megfelelő összeg is befolyhat Phenjan kasszájába. A dél-koreai állampolgárok elleni telefonos és informatikai csalások 600 millió dollárt hoznak évente a konyhára.
