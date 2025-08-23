Erre várt mindenki: Norvégia megtalálta a megoldást az elektromos autók legnagyobb hibájára – ötszörösére nőhet az akkumulátorok élettartama

A norvégok a jelek szerint megtalálták a megoldást az autógyártók és az energetikai vállalatok egyik nagy problémájára. A gyártók szívesen alkalmaznák a lítium-kén (Li-S) akkumulátorokat többek között az elektromos autók esetében, mert több energiát, gyorsabb töltést, nagyobb biztonságot és alacsonyabb költségeket ígérnek, mint a lítiumion-akkumulátorok. A baj csak az, hogy a lítium-kén cellák túl gyorsan kopnak.

A norvég felfedezés fordulópont lehet az elektromos autók gyártásában / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Legalábbis eddig így volt, de az Interesting Engeenering című szakportál beszámolója szerint a Norvég Tudományos és Műszaki Egyetem (NTNU) kutatói szabadalmaztattak egy bevonatot, amely blokkolja a lítium-kén akkumulátorokban található káros poliszulfidokat, ötszörösére növelve az élettartamukat.

A problémát az jelenti, hogy a lítium-kén akkumulátorok működése során lítium-poliszulfidok képződnek, amelyek az anód és a katód között mozognak. E mozgás miatt az akkumulátor gyorsan elveszíti a kapacitását.

A megoldás érdekében Önder Tekinalp, az NTNU Vegyészmérnöki Tanszékének posztdoktori ösztöndíjasa és csapata a katódok vagy az elektrolitok helyett a szeparátorra, az anódot és a katódot elválasztó anyagra – összpontosított.

Egy HiSep-II nevű bevonatot adtak a szeparátor falához, intelligens szűrőt hozva létre.

Ez blokkolja a káros vegyi anyagokat, miközben a lítiumionok szabadon áthaladhatnak rajta.

Nem csak az elektromos autók esetében megoldás

A felfedezés erős hatással lesz az elektromos autókra, mert az áttöréssel ráadásul a súly is jelentősen, egy tipikus 800 voltos akkumulátor esetében több mint 200 kilóval csökken. A kisebb súly pedig nagyobb hatékonyságot és hatótávolságot jelent.

Mindennek tetejében az egyik alapanyag, a kén,

bőségesen rendelkezésre áll és olcsó, így a költségeket is csökkenti.

A találmányt már 2023-ban szabadalmaztatták, most a piaci bevezetésén dolgoznak.

Könnyebb és olcsóbb lesz az új akkumulátortól az autó / Fotó: AFP

A céljuk a technológia kiterjesztése és licencbe adása egy ipari partnernek, hogy az elektromos autóktól a zöldenergia tárolásáig minden területen felhasználható legyen.

Messze még a kereskedelmi forgalom

A bevonat ugyanis javítja a biztonságot, és előnyös lehet a légi közlekedés, a drónok, a tengeri szállítás és a nagy léptékű energiatárolás területén. A bevonatolási folyamat környezetbarát, és működik a mai lítiumalapú akkumulátorokkal is, ami további rugalmasságot biztosít.