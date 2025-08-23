Erre várt mindenki: Norvégia megtalálta a megoldást az elektromos autók legnagyobb hibájára – ötszörösére nőhet az akkumulátorok élettartama

A norvégok a jelek szerint megtalálták a megoldást az autógyártók és az energetikai vállalatok egyik nagy problémájára. A gyártók szívesen alkalmaznák a lítium-kén (Li-S) akkumulátorokat többek között az elektromos autók esetében, mert több energiát, gyorsabb töltést, nagyobb biztonságot és alacsonyabb költségeket ígérnek, mint a lítiumion-akkumulátorok. A baj csak az, hogy a lítium-kén cellák túl gyorsan kopnak.
Legalábbis eddig így volt, de az Interesting Engeenering című szakportál beszámolója szerint a Norvég Tudományos és Műszaki Egyetem (NTNU) kutatói szabadalmaztattak egy bevonatot, amely blokkolja a lítium-kén akkumulátorokban található káros poliszulfidokat, ötszörösére növelve az élettartamukat.
A problémát az jelenti, hogy a lítium-kén akkumulátorok működése során lítium-poliszulfidok képződnek, amelyek az anód és a katód között mozognak. E mozgás miatt az akkumulátor gyorsan elveszíti a kapacitását.
A megoldás érdekében Önder Tekinalp, az NTNU Vegyészmérnöki Tanszékének posztdoktori ösztöndíjasa és csapata a katódok vagy az elektrolitok helyett a szeparátorra, az anódot és a katódot elválasztó anyagra – összpontosított.
Egy HiSep-II nevű bevonatot adtak a szeparátor falához, intelligens szűrőt hozva létre.
Ez blokkolja a káros vegyi anyagokat, miközben a lítiumionok szabadon áthaladhatnak rajta.
A felfedezés erős hatással lesz az elektromos autókra, mert az áttöréssel ráadásul a súly is jelentősen, egy tipikus 800 voltos akkumulátor esetében több mint 200 kilóval csökken. A kisebb súly pedig nagyobb hatékonyságot és hatótávolságot jelent.
Mindennek tetejében az egyik alapanyag, a kén,
bőségesen rendelkezésre áll és olcsó, így a költségeket is csökkenti.
A találmányt már 2023-ban szabadalmaztatták, most a piaci bevezetésén dolgoznak.
A céljuk a technológia kiterjesztése és licencbe adása egy ipari partnernek, hogy az elektromos autóktól a zöldenergia tárolásáig minden területen felhasználható legyen.
A bevonat ugyanis javítja a biztonságot, és előnyös lehet a légi közlekedés, a drónok, a tengeri szállítás és a nagy léptékű energiatárolás területén. A bevonatolási folyamat környezetbarát, és működik a mai lítiumalapú akkumulátorokkal is, ami további rugalmasságot biztosít.
A kereskedelmi forgalomba hozatal előtt azonban még hosszú az út, mert a külső szereplőknek tesztelniük kell a technológiát, és meg kell erősíteniük a teljesítményét az idő múlásával.
Az iparnak is be kell bizonyítania, hogy a termék nagy mennyiségben, biztonságosan és nyereségesen gyártható.
A szabadalmi eljárások további költségeket jelentenek.
Az NTNU jelenleg ehhez keres partnereket, és nem árt sietni, mert nagy a kínai verseny. A Huawei olyan szulfidalapú szilárdtest-akkumulátort szabadalmaztatott, amely ötperces töltéssel akár háromezer kilométeres hatótávolsággal is felruházná az elektromos autókat.
