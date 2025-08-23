Hankó Balázs: a következő négy évben négyezer milliárd forint adókedvezmény marad a családoknál

Hankó Balázs a közmédiának elmondta, elindult a „családbarát adóforradalom”, hiszen július 1-jétől szja-mentes a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, illetve 50 százalékkal nőtt a családi adókedvezmény is, melynek hatását a szeptemberi iskolakezdéssel már minden család érezheti.
Kifejtette, október elsejétől már a háromgyerekes édesanyák is szja-mentességet élvezhetnek, 2026. január 1-jétől pedig a családi adókedvezmény további, 50 százalékos emelése mellett elindul a kétgyermekes édesanyák – életkorhoz kötött – lépcsőzetes szja-mentessége.
A „családbarát adóforradalom” következtében a gyermekvállalásnál elérkezhetünk ahhoz a ponthoz, amelynél már plusz anyagi terhet nem jelent a gyermekvállalás, hiszen
maradhat a családoknál – hangoztatta a miniszter.
Hankó Balázs az otthonteremtés kapcsán emlékeztetett, a CSOK Plusznak, a falusi CSOK-nak vagy éppen a babavárónak köszönhetően nem kevesebb, mint 343 ezer család otthonteremtését támogatta a kormány.
Azon dolgozunk, hogy a fix 3 százalékos lakáshitelhez hogyan kombináljuk hozzá a már meglévő családtámogatásainkat, a CSOK Pluszt vagy éppen a falusi CSOK-ot, az erre vonatkozó rendeletmódosítások is az elkövetkezendő időben várhatóak
– mondta a tárcavezető.
A miniszter a közelgő iskolakezdést említve hangsúlyozta, az állam 13 millió tankönyvet biztosít ingyenesen, amelyek 1,2 millió gyermekhez jutnak majd el hamarosan.
Hozzátette, az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetéssel nem kevesebb mint 140 milliárd forinttal támogatják a gyermekek étkeztetését, 600 ezer gyermek ingyenesen vagy kezdeményesen étkezhet az iskolákban.
