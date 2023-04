A származási helyünktől függ, mit tartunk elfogadhatatlan viselkedésnek utastársaink részéről a repülőgépen, derült ki egy felmérésből, amelyet 18 országban végzett a YouGov. Az európaiak különösen kényesek, sokkal jobban zavarja őket mások „illetlensége”, míg az Egyesült Arab Emírségek (EAE) állampolgárai a legtoleránsabbak, tőlük gyakorlatilag azt csinálhatunk, amit csak akarunk.

Az amerikaiakat különösen zavarja, ha valaki leveszi a cipőjét.

Fotó: Shutterstock

Az európaiak a többi térségben élőknél nagyobb arányban tartják elfogadhatatlannak, ha utastársuk részeg, nem teszi fel a fülhallgatót vagy szépítkezik, például fésülködik vagy körmöt vág utazás közben.

Azt sem tolerálják, ha az előttük ülő teljesen lehajtja az ülését; ez a felmérésben részt vevők majdnem hatvan százaléka szerint némileg vagy teljes mértékben elfogadhatatlan viselkedés. A felmérés eredményéről beszámoló CNBC szükségesnek tette hozzátenni, hogy Európában élnek a legmagasabb emberek a világon, a felnőtt férfiak átlagmagassága a legtöbb országban 180-182 centimétert.

Ezzel messze

az európaiak a legkevésbé toleránsak az üléslehajtás ügyében,

az összes megkérdezettnek ugyanis csak 53, az EAE állampolgárainak pedig a 32 százalékát bosszantja a dolog. Utóbbiak viselik a legjobban a gyerekutasokkal természetesen együtt járó problémákat. Csupán 19 százalék tartja „elfogadhatatlannak” a csecsemősírást, és még egyharmadukat sem zavarja a kicsit nagyobbak hangoskodása.

Minél idősebb valaki, annál jobban zavarják a síró és hangoskodó gyerekek.

Fotó: Shutterstock

Az emírségbeliek csupán egyetlen kérdésben finnyásabbak az európaiaknál: majdnem negyven százalékuk tartja elfogadhatatlannak a fizikai intimitást, például a csókolózást, míg az európaiak több mint 21 százaléka osztja ezt a véleményt.

Az ittas embereket senki sem szereti

Egyetlen kérdést illetően van szinte globális egyetértés: szinte mindenki elítéli a részegeskedést. Minden régióban ez a leginkább elfogadhatatlan viselkedés egy repülőgépen, de leginkább az észak-amerikaiak (77 százalék) és az európaiak is osztják ezt a nézetet 78 százalékkal.

A megkérdezett nők a férfiaknál is kevésbé tolerálják az ittasságot. Globálisan 81 százalékuk tartja elfogadhatatlannak, de egyetért velük a férfiak 70 százaléka is.

Érdekes módon a nők minden tekintetben kevésbé toleránsak a férfiaknál

– egyetlen kérdéscsoportot kivéve. A csecsemősírást csak 21 százalékuk tartja elfogadhatatlannak, de ez a férfiaknál sem éri el a 25 százalékot.

Az utasok több mint fele szerint elfogadhatatlan, ha valaki teljesen lehajtja az ülését.

Fotó: Shutterstock

Másképp finnyásak az amerikaiak

Az amerikaiakat a globális átlagnál jobban zavarja, ha valaki szépítkezik vagy leveszi a cipőjét repülés közben. A többieknél kevésbé fogadják el a csecsemősírást is, a hangoskodó gyerekek pedig kimondottan zavarják őket a felmérés eredménye szerint.

Ők csupán két viselkedést illetően toleránsabbak a világátlagnál: csak 43 százalékukat zavarja a teljesen lehajtott ülés (53 százalékkal szemben) és a túlságosan sokat csacsogó szomszéd (37 százalék 39-cel szemben).

Jelentős különbségek vannak a toleranciaszintet illetően a különböző életkorú válaszadók között is. A 18–24 év közötti amerikaiak a leginkább elfogadók olyan viselkedésekkel szemben, amelyek idegesítik a többi utast. Az 55 év felettiek pedig a legkevésbé elfogadók, majdnem háromnegyedük tartja elfogadhatatlannak, ha hangoskodnak a gyerekek a repülőgépen.