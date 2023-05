A két legnagyobb görög ellenzéki párt kedden elutasította a koalíciós kormányalakításra felajánlott mandátumot, ezáltal júniusra újabb szavazást írnak ki Görögországban – írja a Reuters.

Fotó: Angelos Tzortzinis/AFP

Kiriákosz Micotákisz – akinek pártja, az Új Demokrácia vasárnap a szavazatok 40,8 százalékát szerezte meg a Sziriza 20,1 százalékával szemben – ellenezte a koalícióra lépést, és második szavazást sürgetett a teljes többség megszerzéséért.

A második szavazást az előzetes tervek szerint június 25-én tartják, amikor életbe lép a győztes pártnak járó bónuszszavazatok rendszere,

mely biztosíthatja az Új Demokráciának azt a parlamenti többséget, amellyel egyedül kormányozhat. Katerina Sakellaropoulou görög elnökasszony ideiglenesen egy ügyvivő kormányt fog kinevezni.

A baloldali Sziriza vezetője, Alekszisz Ciprasz és a szocialista PASOK párt vezetője, Nikosz Androulakisz visszautasította a külön-külön felajánlott mandátumot.

Nincs okom titkolni, hogy a választási eredmény váratlanul ért

– mondta a Sziriza vezetője, Ciprasz, akinek pártja 2015 és 2019 között kormányzott. A Sziriza veresége a görög baloldal megosztottságát tárta fel. A korábbi Sziriza-tagok által alapított két kis baloldali párt nem kapott elég szavazatot ahhoz, hogy bejusson a parlamentbe. Az ellenzéki pártoknak pedig nincs elég mandátumuk ahhoz, hogy az Új Demokrácia nélkül kormánykoalíciót alakítsanak.

A görög kormányfő a Reutersnek a választások előtt úgy nyilatkozott, hogy pártjának kényelmes többséget akar biztosítani,

mondván, hogy az egypárti kormányzás stabilabb, mint a koalíció.

Bónuszmandátumokat szerezhet az Új Demokrácia

A választási szabályok szerint az eredménytelen első fordulót követően a második szavazás győztese a szavazatok 25 százalékának megszerzése esetén 20, 40 százalékos eredmény esetén pedig akár 50 bónusz mandátumot is kaphat a parlamentben. Ha Micotákisz ismét a szavazatok 40 százalékát, vagy ennél is kevesebbet szerezne, akkor is meglenne a többsége.

A bónusz mandátumok bebiztosítására az Új Demokráciának van a legnagyobb esélye, mivel riválisa, a Sziriza május 21-én a szavazatok mindössze ötödét szerezte meg. Az, hogy Mitsotakis összesen hány mandátumot szerez, attól függ, hogy hány más párt juthat be a parlamentbe.