Egy nagy lépéssel került közelebb az újabb négyéves mandátumához Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök. A jobbközép Új Demokrácia ugyanis a voksok 41 százalékát szerezte meg, így nagyarányú győzelmet aratott a szociáldemokrata Alekszisz Ciprasz és Pártja a Sziriza ellen, amelynek 20 százalék körül alakult a támogatottsága.

A döntő kérdés azonban nyitott maradt: talál-e koalíciós partnereket a jobboldali politikus, ugyanis az eredmény fényében önállóan képtelen kormányt alakítani – elemzők szerint valószínűbb, hogy újra szavaznak Görögországban.

Micotákisz örül a választási eredmény ismeretében

A piacok örültek

Piacbarát kormányzást ígért a miniszterelnök, kormányon maradása esetén már a kampány során is. Azt nem lehet megmondani, hogy az üzenetnek köszönhetően, de jól fogadták a választás eredményét a befektetők.

Tény, hogy a piacok az állandóságnál, kiszámíthatóságnál talán semmit sem szeretnek jobban, így az eddigi kormány esetleges megerősítésének is lehet ilyen hatása.

Az athéni tőzsde már nyitáskor 6,7 százalékot erősödött, a görög kötvények hozamai csökkentek, a tízéves állampapíré 3,91 százalékon állt. A Moody’s kedvezőnek ítélte meg a választás eredményét. Micotákisz gyors gazdaságnövekedésre épít, aminek köszönhetően Görögország visszatérhet a befektetésre ajánlott kategóriába.

Kilenc kemény nap

Minden kedvező első reakció mellett nehéz napok következnek a görög politikusok számára.

Vakarhatják a fejüket, nagyjából kilenc napjuk van arra, hogy koalícióba tömörüljenek, vagy újabb megmérettetés elé néznek. Az egyezségre azonban nincs nagy esély, a nagyobb pártok vezetői kizárták a koalíció lehetőségét már előre, a megítélésük szerint egy újabb választás Micotákisz nagyarányú győzelmét hozná.

Az új demokrácia egyedüli kormányzását a nép is jóváhagyta. Sok munka vár ránk, amihez olyan kormányra van szükség, amelyik valóban erős, és hisz a reformokban

– értékelt Micotákisz vasárnap, késő este.

A mostani az első olyan választás, amelyben egy jelöltnek a szavazatok 48 százalékát is meg kell szereznie ahhoz, hogy egypárti kormányt alakítson. Ha második voksolást is tartanak, akkor ez az arány nagyjából 38 százalékra csökken, attól függően, hogy hány párt jut be a 300 fős parlamentbe.

Fotó: Shutterstock

A gazdaság jól van, a lakosság kevésbé

A várakozásokat is felülmúlták az eredmények, a második voksolás után minden bizonnyal nagy elfogadottságú kormányt alakíthat Micotákisz

– hangsúlyozta Alevizosz Alevizákosz, az Axia Ventures Athéni fiókjának ügyvezető igazgatója.

A gazdaság valóban felpörgőben van: a munkanélküliség lefeleződött a 28 százalékos csúcsról, a GDP szintje ott van, ahol 2010-ben, amikor az ország nem teljesítette adósságát, a kötvénypiac és a részvénypiac is felfelé megy. Ez a helyzet tehát elég volt ahhoz, hogy az eddigi kormány megtarthassa nagyarányú támogatottságát.

A görög államadósság kockázati felára Németországhoz képest mintegy harmadával csökkent az elmúlt évben, most az olasz kötvényekhez hasonló szinten van.

Az Eurostat szerint a gazdaság kibocsátása idén elérheti a 223 milliárd eurót. Ugyan tavaly Görögország csökkentette leggyorsabban a GDP-hez mért adósságát, de ezért komoly jóléti árat fizet a lakosság. Az alacsonyabban képzettek jó része napi megélhetési gondokkal küzd. Beszédes, hogy az egy főre jutó 21 200 eurós GDP körülbelül 29 százalékkal kevesebb, mint a Cseh Köztársaságban, amely Európa kevésbé tehetős, egykori keleti blokkjához hasonló népességű ország. A válság előtt a görög jólét 37 százalékkal volt magasabb, mint a cseheké.

Fotó: Shutterstock

Megfigyelők szerint az Alekszisz Ciprasz vezette szocdemek népszerűségét önmagában az a tény is gúsba köti, hogy a válság időszakában az akkor hatalmon lévő Sziriza vezetője figyelmen kívül hagyta a népszavazás eredményét, amikor a megszorító csomagról döntött. Az persze más kérdés, hogy valójában mekkora mozgástere volt Ciprasznak.

Kampány – szomorú aktualitásokkal

A kampány időszakát több incidens is beárnyékolta. Az év elején drámai vonatbaleset történt, ami 57 emberéletet követelt, illetve kiderült, hogy a hírszerző ügynökség ellenzéki jelöltek után kémkedett. Ám

ezek nem tudták beárnyékolni a voksolást, és 1974 óta nem látott arányban győzött az eddigi kormánypárt.

Sőt, a legutóbbi, 2019-es választás óta enyhén növelte támogatottságát. Jól kifejezi az erőviszonyokat, hogy Micotákisz pártja egy kivételével az 59 választókerület mindegyikében nyert. Most a három legerősebb párt vezetője egyenként három napot kap arra, hogy koalíciós partnereket találjon, ha minden erőfeszítés sikertelennek bizonyul (erre van a legnagyobb esély – a szerk.), akkor az elnök felkérheti a politikusokat, hogy vizsgálják meg, van-e esély nagykoalíció létrehozására. Ha ez sikertelen, vagy ha az államfő nem kéri fel erre a pártok vezetőit, akkor jönnek az újabb választások, ahol már kisebb támogatottság is elegendő az egyedüli kormányalakításhoz.

Sokatmondó, hogy Micotákisz a folyamat felgyorsítását kérte a „stabil kormányzás elérése” érdekében.