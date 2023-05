Fordulat Bahmutban: megindultak előre az ukránok, és elkezdték kiszorítani az oroszokat

Továbbra sem adja fel Bahmutot Ukrajna, nem hajlandók lemondani a porig rombolt, vérszivattyúvá vált városról. Nemrég már úgy tűnt, az oroszok teljesen el tudják foglalni a települést, és már csak idő kérdése, mikor hirdetik ki magukat győztesként, ám május elsején, hétfőn az ukránok jelentős ellentámadást indítottak.

Fotó: AFP

Hétfő reggeli jelentésekben Olekszandr Szirszkij ukrán tábornok arról számolt be, hogy csapataik intenzív harcokban nyomulnak előre, de az oroszok is támadnak, a Wagner-zsoldossereg egységei és orosz ejtőernyősök is özönlenek rájuk, de így is képesek voltak a város néhány területét visszafoglalni a támadóktól. Szirszkij beszámolója szerint az oroszok jelentős veszteségeket szenvedtek, így néhány elfoglalt háztömböt saját maguk adtak fel, mert nem tudták volna megtartani.

Ukrán beszámolók szerint azonban Moszkva továbbra sem tesz le Bahmut elfoglalásáról, ezért folyamatosan újabb és újabb katonákat vezényel a városba. Közben máshol is próbálják megtörni az ukrán védelmet: Limannál is megpróbáltak előrenyomulni, de ott is visszaverték őket – írja az ukrán Unian című lap.

Az oroszok veszteségeiről a The Moscow Times című lap is beszámolt, amely azt írja: a Wagner-sereg veszteségei már olyan méreteket öltöttek, hogy Oroszországban és az elfoglalt ukrajnai területeken összesen hét külön temetőt kellett létesíteni a halottaik számára. Minden fejfára a következő szavakat vésték: „vér, becsület, anyaföld, bátorság, Wagner-csoport”. Amerikai hírszerzési adatok szerint már legalább 30 ezer tagot veszthetett a Wagner Ukrajnában, és közel került ahhoz, hogy teljesen felmorzsolódjon az európai kontingense.