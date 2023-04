Elfoglalták Bahmut kórházát az oroszok, már csak idő kérdése a város feladása

Folyamatosak a harcok Bahmut utcáin, a kelet-ukrajnai város sorsa ugyanakkor végleg eldőlni látszik, az elmúlt napokban ugyanis a Wagner zsoldossereg vezetésével az oroszoknak sikerült újabb területeket elfoglalniuk. A legfrissebb jelentések szerint a település második számú kórháza is orosz kézre került, ezzel kvázi megpecsételődött Bahmut sorsa, és már csak idő kérdése, hogy mikor esik el végleg.

Fotó: Spencer Platt / Getty Images

Az amerikai háborús agytröszt, az Institute for the Study of War (ISW) jelentése szerint a Wagner benyomult a Veszelaja utcába, és bevette a második számú kórházat. Az oroszok úgy vélik, ezzel a város 90 százaléka a kezükre került, és ez az ISW szerint is így van, ők 87,9 százalékot számoltak orosz fennhatóság alá.

Az ukrán állásokat folyamatosan bombázzák nagy hatóerejű bombákkal az oroszok.

Közben pedig más területeken is előrenyomulnak, Avdiivka település környékén is több orosz támadásról számoltak be az ukránok, de a várost egy ideje nem támadták. Innen korábban több egységet is elvontak és Bahmutba irányítottak. Szintén nem sikerült áttörniük az Unian című ukrán portál szerint Vuhledarnál sem.

Az ISW szerint Kijev várhatóan nem adja fel Bahmutot, hiába szorulnak ki folyamatosan, és a háttérben már készül egy terv az ellentámadásra. Ám hogy ez mikor indulhat meg, egyelőre nem tudni, így azt sem, lesz-e még akkor ukrán védő a városban.