„A lázadást le kell verni, és ha ehhez kemény intézkedésekre van szükség, készen állunk” – egyebek mellett erről is írt a csecsenek vezére, Ramzan Kadirov. A Csecsen Köztársaság hírhedten erőszakos 46 éves elnöke úgy fogalmazott, hogy nehéz éjszakán vannak túl, és emiatt csak most tud állást foglalni az orosz katonai vezetés és a Wagner zsoldosok között kialakult konfliktusban.

Fotó: AFP

Kadirov világosan fogalmazott:

Aljas árulás történt, egy igazi katonai lázadás, Prigozsin Wagner-vezér áruló.

Egyúttal azt is világossá tette, hogy teljes mellszélességgel kiáll Putyin elnök mellett. Szerinte arra, amit a Wagner és Prigozsin tett, nincs mentség. „Többször szóltam már, hogy a háború nem a személyes sérelmek hangoztatásának és a viták megoldásának az ideje. Mit éreznek most a srácok a lövészárokban, akikkel szemben az ellenség áll, a hátuk mögött pedig éppen egy alattomos hátba támadás zajlik? Stabilitás kell, az állam egysége, biztosítani kell az állampolgárok biztonságát” – húzta alá. Arra is figyelmeztetett, hogy a történelem bizonyítja, a belső lázadások mindig véres következményekkel járnak.

Szerinte Putyin a legapróbb részletekig ismeri a jelenlegi háborús helyzetet, mindenki más viszont csak egy szeletét látja a teljes képnek. Éppen ezért arra szólította fel a Wagner harcosait, hogy ne üljenek fel a provokációnak, mert a nyugati ellenségeik csak kihasználják ezt. „Az áruló Prigozsin menetelése csak destabilizációt hoz. Ami történik, az nem a védelmi minisztériumnak adott ultimátum, hanem az orosz állam elleni fellépés. Ezzel szemben pedig össze kell fogniuk a katonaságnak, a biztonsági erőknek és a lakosságnak is. Mindent megteszünk Oroszország egységének megőrzéséért” – tette hozzá.