Csin Csuang-lung kínai ipari és technológiai miniszterrel tárgyalt csütörtökön Nagy Márton és a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) delegációja. A megbeszélés középpontjában a gazdasági kapcsolatok megerősítése és új befektetési területek kialakítása állt – olvasható a tárca közleményében.

Nagy Márton kifejtette, hogy

Magyarország számára kiemelt prioritás a működő tőke bevonzása a gazdasági növekedés fenntartása és a munkahelyek megvédése szempontjából,

ezért hazánk célja, hogy vonzó befektetési célponttá váljon a legmodernebb és legfejlettebb technológiák számára.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A felek többek között megvitatták az 5G-technológia és a hidrogénalapú technológiák ipari felhasználási lehetőségeit, az ipar 4.0 és az automatizálás kérdéskörét, valamint mindazon gazdasági ágazatokat, ahol lehetséges a fejlett kínai technológiai befektetések megjelenése, mint például az elektromos autóipar, akkumulátor- és napelemgyártás, valamint szó volt a hazánk hídszerepét erősítő logisztikai fejlesztésekről, így a cargo- és teheráruszállításról is.

A tárcavezető szólt arról is, hogy Magyarország hisz a békés összekapcsoltságban, és hangsúlyozta, hogy a magyar–kínai kapcsolatokat a kölcsönös tisztelet és a partnerség határozza meg. Felhívta a figyelmet arra is, hogy hazánk már ma is a kínai beruházások kiemelt célpontja, a kínai működő tőke aránya háromszorosa az uniós és V4-es átlagnak, miközben további 10 milliárd eurónyi FDI, azaz beruházás érkezhet a következő években Magyarországra Kínából.