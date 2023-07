Az ukrán csapatok délen és Bahmut irányába fokozzák az ellentámadást

A frontról érkező hírek szerint az ukránok egyre közelebb járnak ahhoz, hogy megostromolják Bahmutot, miközben az ország déli részén is fokozzák a támadásaikat. Azt követően, hogy Oroszország hónapokig tartó, véres harcok árán megszerezte Bahmutot, az ukránok most azt állítják, hogy sikereket értek el a város körüli településeken.

Fotó: Shutterstock

Három hónap telt el azóta, hogy az orosz erők Bahmut teljes területét az uralmuk alá hajtották, de az ukránok már a város visszafoglalására készülnek – írta meg a The Guardian. Ezen a héten a hírek szerint

sikerült elfoglalniuk a várostól nem messze található Andrijivka falut, valamint Bahmuttól alig több mint hat kilométerre erdővel borított magaslati állásokat is megszereztek.

A hírek szerint Kijev arra készül, hogy északi és déli irányból bekeríti Bahmutot, ezzel nyomást helyezve a városban állomásozó orosz erőkre. Az ukrán előrehaladást több orosz katonai blogger is megerősítette.

Egy a stratégiát ismerő ukrán tisztviselő szerint az ukrán sereg minden rendelkezésre álló eszközt bevet az ellentámadás során. Állítása szerint ebbe az Amerikától kapott kazettás lőszerek is beletartoznak.

Fotó: AFP

Az Institute for the Study of War arról írt, hogy az ukrán sikerek taktikai szempontból jelentősek. Ennek egyik fő oka, hogy a kijevi erők nagyon közel kerültek a Bahmutba belefutó T053-as autópályához.

Az ellenségnek sikerült megszereznie a Kliscsivka faluval szomszédos magaslatokat, ahonnan páncéltörőkkel és mesterlövész puskákkal megakadályozhatják az orosz csapatmozgásokat

– írta egy orosz katonai blogger.

Andrijivka falut az oroszok logisztikai csomópontként használták. Az ukrán támadást harckocsikkal és páncélozott járművekkel próbálták kivédeni, de ezek a fegyverek gyalogság nélkül védtelenek voltak az ukrán dróntámadások ellen.

Ukrajna a nyáron indította el az ellentámadást több fronton is, azonban ez a művelet kifejezetten lassan halad. Tisztviselők szerint ez szándékos, a taktika lényege, hogy az ukrán csapatok csak lassan haladnak előre, hogy minél kevesebb embert veszítsenek. A védelmiminiszter-helyettes szerint

az oroszok sokkal több embert veszítenek a harcokban, ami részben az amerikai kazettás lőszereknek is köszönhető.

A lassú ukrán ellentámadás miatt sok nyugati szövetséges szkeptikus lett azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna képes lehet-e bármit is elérni. Oroszországnak volt elég ideje felkészülni az ukrán rohamokra, és a front több pontján kilométeres aknamezőket telepített.

Az ellentámadás azt követően kezdett sikereket elérni, hogy az USA beleegyezett a kazettás lőszerek Kijevbe szállításába. Ez a döntés a nemzetközösségen belül nagyobb felháborodást váltott ki, mivel a legtöbb országban be vannak tiltva a kazettás lőszerek. Ennek ellenére látszólag az ukránok hatékonyan vetik be őket a felállt orosz védelemmel szemben.