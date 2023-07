A drónháború és kockázatai

Az Ukrajnában zajló háború egyik legfontosabb fegyvertípusát kétségkívül a drónok jelentették, melyek területén rendkívül gyors fejlődés is megfigyelhető mind a hardverek, mind az azokat vezérlő szoftverek területén. Az elektronikus hadviselés és a vezérlés zavarása miatt már olyan drónok is készülnek, melyek ha elvesztik a kapcsolatukat a vezérléssel, mesterséges intelligencia segítségével találnak célba.

A nyugati hatalmak fenntartásai a agy hatótávolságú fegyverek átadása és oroszországi célpontok elleni felhasználása miatt Kijev kénytelen volt saját fejlsztésű drónokra hagyatkozni számos esetben, ami a belföldi drónfejlesztések felgyorsulását is okozta, akár a légi, akár a tengeri drónok esetében. A fejlődés feltehetően nem csak az orosz-ukrán háborút, hanem a jövő háborúit is befolyásolja – olvasható a The Washington Post összeállításában, mely arra is rávilágít, hogy mindez számos veszéllyel is járhat, ahogy egyre több nem állami szereplő is egyre hatékonyabb robotrepülőkhöz jut.

Fotó: AFP

Mivel mind a két fél hadseregében tízezrek sajátítják el a drónok kezelését a harcok során, a felhalmozott tapasztalatok széles körben elterjedhetnek a háború után – hívja fel a figyelmet a kockázatokra Samuel Bendett, a CNA nevű washingtoni think tank drónszakértője.

Noha a mezőgazdaságáról és nehéziparáról híres Ukrajna nem nyilvánvaló helyszíne a high-tech fejlesztéseknek,

a háború mégis az innováció központjává tette az országok a drónok terén, olyan befektetőkkel, mint az egykori Google-vezér Eric Schmidt. Mára már több mint 200 ukrán vállalat foglalkozik drónok gyártásával.

Mihajlo Fedorov, az ország miniszterelnökelyettese felügyeli a drónfejlesztési programot az országban, melyet az ország rendkívül fontosnak tart. Fedorov szerint a technológiai előnyért naponta kell szite az összees eszközt módosítani. Az ukrán drónprogram több mint 10 ezer operátort képzett ki az elmúlt évben és további 10 ezret tervez kiképezni a következő fél évben.

Az ukránoknál jóval több vadászgéppel rendelkező orosz légierő ellensúlyozására is alkalmas eszközök kulcsfontosságúak az ország védelme szempontjából, ezért Fedorov stábja igyekszik azok beszerzését is felgyorsítani, lerövidítve az utat a hadügyminisztérium és a magáncégek között. A fejlesztéseket pedig az orosz elektronikus zavaró eszközök továbbadása a gyártók számára segíti. Ez óriási előny a nyugati cégekkel szemben, melyek nem férhetnek hasonló technológiákhoz, vagy ha mégis, azt csak korlátozott területen belül tesztelhetik – emeli ki Andrij Liszovics, aki az Ubert hagyta ott, hogy hazatérjen segíteni a háborús erőfeszítéseket.

A nyugati cégekkel szemben az ukrán mérnökök folyamatos visszajelzést kapnak a frontvonalakról is, segítve az egyre jobb eszközök létrehozását.

A háború kezdetén a drónokban rejlő lehetőségeket kevésbé felismerő Oroszország is felébredt időközben és egyre több ZALA Lancet önmegsemmisítő drónt és iráni Shahed drónt vet be ukrán célpontok ellen. Ráadásul a drónok fogyóeszközök az ukrán oldalon is, egyes becslések szerint az oroszok havi 1000 ukrán drónt semmisítenek meg. Ez ellen segíthetnek az egyre halkabb vagy a célpont kiválasztása után vezérlést már nem igénylő, MI hajtotta drónok.

Azonban mindez olyan veszélyekkel is jár, hogy a szellem kiszabadul a palackból, és a történelem legnagyobb drónháborújából a technológiák olyan csoportok kezébe kerülnek, mint a Hezbollah, a jemeni húszik, az Iszlám Állam vagy a mexikói drogkartellek. Természetesen ezek a csoportok a repülőgép méretű, legfejlettebb drónok, mint az amerikai MQ-9 Reaper beszerzésére és gyártására nem képesek, ám a kisebb drónok vagy az azokat vezérlő szoftver lemásolása már nem feltétlenül jelent számukra gondot.

Problémát jelent az is, ha végül a gép dönt arról, hogy gyilkoljon-e. Az amerikai vezérkari főnök, Mark Milley szerint ezért a Pentagon igyekszik megtartani az embert a döntési folyamatban és a tábornok más haderőket is hasonló magatartásra szólított fel. Ukrán fejlesztők szerint mivel az MI csak azután veszi át az irányítást, miután a célpontot kijelölték, ez az új fejlesztésekre is igaz, míg Fedorov elmondta, hogy ez a jövőre nézve valóban veszélyt jelenthet, de Ukrajna számára most az azonnali túlélés a cél.

A hatótávolság és a hasznos teher korlátai miatt sok esetben a drónok inkább a felderítés terén lehetnek hasznosak, ám önmagukban nem játszanak döntő szerepet, inkább csak a többi csapat erejének megsokszorozására alkalmasak.