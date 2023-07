Kínosan lassú az ukrán ellentámadás, és ez már Washington szemét is szúrja

A reméltnél jóval lassabban halad az ukrán ellentámadás, amely a megindítása óta eltelt hat hétben szinte minimális eredményt tudott csak felmutatni. Bár korábban sorra érkeztek a hangzatos kijelentések, amelyek szerint majd a Nyugattól kapott fegyverekkel az ukránok egyszerűen kisöprik a megszálló oroszokat az országból, ebből egyelőre szinte semmi sem látszik, a frontvonalak nagyjából megmeveredtek, és csak néhány településnél tudtak 1-2 kilométernyit előrehaladni az ukránok, a legtöbb helyen folytatódott a már tavaly is „megszokott” folyamatos tüzérségi ágyúzás.

A fronton az áttörés helyett maradt az ellenség folyamatos ágyúzása.

Fotó: Genya Savilov / AFP

A nyugati, modern tankokkal az volt a terv, hogy lándzsaként törik át a védelmi vonalakat, hogy ott kilométereket előrenyomulva szétzilálják az oroszokat. A valóság ezzel szemben az, hogy a legtöbb páncélos elakadt a frontvonalon húzódó aknamezőkön, és jelentős részük használhatatlanná vált.

Azt, hogy nem lesz egyszerű dolog megtörni az oroszokat, a NATO-tagországok is jól tudták, de az Ukrajnába öntött fegyverekkel joggal várhatták el, hogy ennél többet tud felmutatni Kijev.

A lassúság pedig a hírek szerint már Washingtont is elkezdte zavarni.

A The washington Post című lapnak névtelenül nyilatkozó amerikai katonai vezetők szerint az Egyesült Államok és szövetségeseik alaposan kiképezték az ukránokat arra, hogy ne csak sikerrel törjék át az orosz védelmeket, de viszonylag gyorsan is, hogy meglegyen a kellő kezdeményező lendület. Igen ám, csakhogy Kijev továbbra is csak a kiképzett tucatnyi hadosztálynak alig harmadát veti be: mindössze négy hadosztály vesz részt az ellentámadásban, miközben a frontvonal csaknem ezer kilométer hosszú. Ráadásul a kisebb méretű és koncentráltabb csapatmozgásokat az orosz felderítők is könnyebben ki tudják szúrni, így Moszkvának van lehetősége reagálni ezekre a támadásokra, még jobban megnehezítve az ukránok dolgát.

Pedál nélküli bicikli

Ezzel kapcsolatban Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter kiemelte: ők szeretnék megóvni a katonáik életét, nem alkalmazhatják az oroszok által bevetett „húsdaráló” taktikát.

Nekünk a legfontosabb a katonáink élete, a sikereket pedig a lehető legkisebb veszteségek árán szeretnénk elérni

– mondta Reznyikov.

Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter is elismerte, nem megy minden a tervek szerint.

Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

Azt mindenesetre a védelmi miniszter főnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is elismeri, hogy a mintegy 250 négyzetkilométernyi felszabadított terület jóval elmarad attól, amekkorában reménykedtek.

A kijevi vezetés az elmaradt eredményeket elsősorban a légi támogatás hiányára fogja. Ukrajna hónapok óta követel magának nyugati vadászrepülőgépeket, mert ezek nélkül teljesen védtelenek az előretolt egységeik. Bár tankokat, rakétákat és egyéb hadászati eszközöket tömegével kapnak a NATO-országoktól, vadászgépekből eddig szinte egyet sem láttak, így vannak olyan ukrán tisztek, akik a nyugati segítséget összességében „egy pedál nélküli biciklinek” nevezték. Más kérdés, hogy ezek a repülők mire mennének az oroszok légvédelme ellen, amelyet bőven volt idejük a megszállóknak kiépíteni az elmúlt egy évben.

Biden is eredményeket vár

A lassú előrehaladás Joe Biden amerikai elnököt is zavarhatja, egyes vélemények szerint például ennek felpörgetésére döntött végül úgy, hogy a világ nagy része által tiltott fegyvernek minősülő kazettás lőszereket ad át Kijevnek. Amerikai F-16-osok ugyanakkor továbbra sem mehetnek Ukrajnába, de arra már rábólintottak, hogy más NATO-tagországok régebbi amerikai gépeket átadjanak Kijevnek. Az ezekre a repülőkre alkalmas pilóták kiképzése a hírek szerint heteken belül megkezdődik a NATO-országokban. Hogy ez elég lesz-e az áttöréshez, az erősen kérdéses.

A The Wall Street Journal cikke szerint az ukránok számottevő eredményeket szinte csak Bahmutnál tudnak felmutatni, de ez is csak annak köszönhető, hogy a várost és környékét csak nemrég foglalták el az oroszok, így ott nem volt elég idejük védelmi állásokat kiépíteni. De az offenzíva itt is rendkívül lassan halad, hiszen szinte csak a gyalogsági egységeket tudják bevetni, illetve a tüzérségi állásokat tudják időnként közelebb telepíteni a frontvonalhoz, hogy ezzel tovább nyomják vissza az oroszokat.

Az oroszok felnyitották a raktárakat

Bár a morál még mindig az ukrán oldalon jobb, az oroszok sem tétlenkedtek az elmúlt hetekben, és folyamatosan új egységeket képeztek ki a déli tartományokban, amelyeket hamarosan a frontra vezényelhetnek. A létszámfölény pedig eltüntetheti a technikai hiányosságokat. Legalábbis Moszkvában így látják. A The Moscow Times szerint ezt támasztja alá az is, hogy az immár több mint kétezer elveszített tankot ősrégi, szovjet időkből származó T-54, T-55 és T-62-esekkel próbálják meg pótolni, amelyeket a raktárakból gurítanak ki tucatjával Ukrajnába.

Az oroszok már a szovjet időkből származó tankokat is bevetnek a háborúban.

Fotó: Dimitar Dilkoff / AFP

Ezektől azonban nem várják el, hogy felvegyék a versenyt a modern tankokkal, több páncélost is kamikazeakcióra használtak az oroszok, azaz robbanószerrel telepakolva indították el az ukrán egységek felé, majd odaérve felrobbantották őket.