Rögtönzött emlékműnél gyászolják Prigozsint – képek

Noha a sikertelen zendülés után az orosz nyilvánosságban igyekeztek Jevgenyij Prigozsin népszerűségét aláásni, a zsoldosvezér különös, ám keveseket meglepő halálát követően pillanatok alatt rögtönzött emlékművet emeltek számára a Wagner-csoport egykori szentpétervári székházához közel.

Az emlékműnél pedig az emberek virágokkal, gyertyákkal és a Wagner-csoport koponyás logóját viselő emléktárgyakkal emlékeztek a zsoldosvezérre – írja az Al-Dzsazíra. Ugyanakkor az Institute for the Study of War (ISW) értékelése szerint aligha volt az orosz vezetés célja, hogy mártírt csináljon a Wagner-vezérből, a think tank szerint a lépés inkább a Wagner-csoport felszámolása érdekében tett legújabb lépés.

Fotó: AFP

Az ISW szerint a zsoldossereg és Prigozsin befolyásának aláásása szinte rögtön megkezdődött a június 23-i zendülést követően, amelynek azonban Prigozsin igyekezett ellenállni. Ez okozhatta a halálát is, amelyre az amerikai agytröszt szerint szinte biztos, hogy Vlagyimir Putyin adott utasítást. Erre utal az is, hogy Prigozsin gépét pontosan két hónappal a lázadás után lőtték le, azon a napon, amikor a Wagner-vezér szövetségesét, Szergej Szurovikint leváltották az orosz légierő éléről.

Fotó: AFP

A Prigozsin magángépét gyártó brazil Embraer Legacy 600 típusú repülői az International Aviation HQ adatai szerint több mint 20 éves pályafutások során mindössze egyetlen balesetet szenvedtek,

még 2006-ban, amikor egy Embraer Legacy 600 – ami most lezuhant – a levegőben összeütközött egy Gol Boeing 737-800 repülővel. A légi karambol ellenére akkor a pilóta földre tudott szállni a repülővel és senki nem sérült meg.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Prigozsin halálának hírére szerda este a Wagnernek otthont adó irodaház ablakait egy óriási keresztet formálva világították ki, így emlékezve a csoport vezetőjére. A zsoldossereg jövőbeli sorsa továbbra is kérdéses.