Az orosz–ukrán háború 581. napja – friss hírek

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 54. ülésszakán részt vevő orosz delegáció felszólította a világszervezet illetékes szerveit, hogy reagáljanak az Ukrajna által elkövetett jogsértésekre. Moszkva szerint a kijevi kormányzat az emberi jogokat és a szabadságjogokat is rendszeresen sárba tiporja – adta hírül a TASZSZ orosz hírügynökség.

Fotó: AFP

Felszólítjuk az ENSZ emberi jogi főbiztosát és az ENSZ Emberi Jogi Tanácsát, hogy lépjenek fel az ukrán hatóságok részéről tapasztalható törvénytelenségekkel és visszaélésekkel szemben

– jelentette ki az orosz delegáció egyik tagja, Ilja Barmin. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az ország totális ukránosításra vonatkozó törvényei többek között az oktatást, a tudományt, a kultúrát, a tömegtájékoztatást, a rádiót és a televíziót is érintik.

Barmin szerint a másként gondolkodás minden formáját üldözik a kijevi hatóságok, és neonáci csoportok is szabadon működhetnek az országban. A radikálisok nyíltan és büntetlenül bánnak el a nemkívánatos személyekkel, többek között az ukrán ortodox egyház papjaival és híveivel is. Az erőszakos eltűnések és az önkényes letartóztatások gyakorlata széles körben elterjedt az országban. Ráadásul az ukrán bűnüldöző szervek által a fogvatartottakkal szemben alkalmazott kínzás és erőszak is rendszerszintűvé vált az oroszok szerint.

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 54. ülésszakát szeptember 11. és október 13. között tartják Genfben. Habár Oroszország nem tagja a tanácsnak, aktívan részt vesz annak ülésein.